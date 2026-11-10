Polska dostanie technologie antydronowe
„Ukraina zgodziła się przekazać Polsce potrzebne nam technologie antydronowe” – poinformował na X wiceszef MON Cezary Tomczyk, który przebywa w Kijowie.
Jak dodał, w centrum uwagi toczących się tam rozmów jest „współpraca wojskowa i przemysłowa oraz transfer technologii”.
W poniedziałek w Kijowie Tomczyk powiedział PAP, że jego rozmowy dotyczyły m.in. przekazania Ukrainie dwóch samolotów MiG-29 w zamian za udostępnienie technologii dronowych i antydronowych. Jak wówczas ocenił, ta sprawa jest „blisko finalizacji”, „na etapie dopinania szczegółów”.
Tomczyk przypomniał we wtorek, że szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi w tym czasie w USA „kluczowe rozmowy dla bezpieczeństwa Polski”.
Szef MON wraz z wiceministrem Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką przebywa we wtorek z wizytą w Waszyngtonie, spotka się tam m.in. z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
Przed wylotem wicepremier poinformował, że wizyta ma kluczowe znaczenie dla ulokowania stałej bazy amerykańskiej w Polsce i rozwoju współpracy pomiędzy przemysłami zbrojeniowymi obu krajów.
- To jest wizyta, która poprzedza finał przeglądu wojsk amerykańskich w Europie - zaznaczył Kosiniak-Kamysz w nagraniu zamieszczonym na X. We wpisie uściślił, że jego wizyta będzie też dotyczyć centrum serwisowego rakiet do systemu Patriot.
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O tym, że jedyne na świecie poza Stanami Zjednoczonymi centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce, poinformowała pod koniec października w kwaterze głównej NATO w Brukseli Sobkowiak-Czarnecka.
W USA trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Decyzje Pentagonu prawdopodobnie dotkną w największym stopniu sił USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Według doniesień część z wojsk może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO. W ramach przeglądu może zapaść decyzja o powstaniu stałej bazy sił lądowych USA w Polsce.
Wizyta szefa MON w Pentagonie zapowiadana była od kilku tygodni. Poprzednio, we wrześniu, jej termin został przełożony, z powodu wizyty przywódcy Chin w USA.
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