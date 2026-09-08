„W ostatnich dniach rakieta PERUN wykonała kolejny udany lot testowy na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Test potwierdził prawidłowe działanie kluczowych systemów rakiety, w tym sterowania wektorem ciągu” – napisał na platformie X Tomczyk.

Reklama Reklama

Wiceszef MON zaznaczył, że modyfikacje wprowadzone po wcześniejszych lotach zadziałały zgodnie z założeniami, a zespół konstruktorów zebrał dane do dalszych analiz i kolejnych prób. „Polskie kompetencje rakietowe rosną. I, jak widać, wojsko patrzy na ten kierunek coraz uważniej” – dodał wiceminister obrony.

PERUN, czyli suborbitalna rakieta wielokrotnego użytku z Gdyni

PERUN, opracowany przez gdyńską firmę SpaceForest, to rakieta suborbitalna wielokrotnego użytku, przeznaczona do badań naukowych, eksperymentów i walidacji technologii w warunkach mikrograwitacji i lotów kosmicznych. Ma 11,5 m długości, średnicę 45 cm i jest napędzana hybrydowym silnikiem SF-1000, wykorzystującym podtlenek azotu jako utleniacz i parafinę jako paliwo stałe. Jej celem nominalnym jest wynoszenie ładunku o masie do 50 kg na wysokość do 150 km, zapewniając 5 minut eksperymentów w realnych warunkach kosmicznych i mikrograwitacji.

Według zapowiedzi spółki z kwietnia, w 2026 r. zaplanowano łącznie trzy loty rakiety PERUN – poza Polską także z platform w Portugalii i Danii.