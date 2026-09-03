Pierwsze bojowe wozy piechoty Borsuk służą już w Wojsku Polskim, a do końca 2030 r. będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej Huta Stalowa Wola powinna ich dostarczyć w sumie ponad 250. Jednak od dłuższego czasu wiadomo, że Borsuki doczekają się bardziej masywnych braci.

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Z tego artykułu dowiesz się: Powstał demonstrator nowego, ciężkiego bojowego wozu piechoty.

Jaki jest harmonogram prac nad nowym pojazdem i dlaczego jego realizacja może być wyzwaniem.

Które kluczowe komponenty pojazdu będą produkowane w Polsce, a które importowane.

Jakie inne nowości, w tym system Piorun-2, zaprezentuje Polska Grupa Zbrojeniowa podczas MSPO w Kielcach.

Demonstrator nowego ciężkiego wozu bojowego

We wtorek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach ma zostać pokazany demonstrator nowego ciężkiego wozu bojowego piechoty. Wiadomo już, że czasem stosowana publicznie nazwa „Ratel” nie będzie używana. Za to jeszcze nie wiadomo, jak ten wóz zostanie nazwany. Nowy wóz będzie znacznie cięższy i nawet bardziej odporny od Borsuka, a jego silnik będzie miał moc ponad tysiąca koni mechanicznych. I choć tzw. power pack ma być sprowadzany zza granicy, to jest szansa na to, że przekładnie będą wytwarzane w Polsce na podstawie amerykańskiej licencji. Teraz toczą się na ten temat rozmowy z firmą Allison.

Na poważnie prace nad konstrukcją CBWP ruszyły w Hucie Stalowa Wola w czerwcu 2024 r. W przyszłym tygodniu w Kielcach będzie można oglądać demonstrator, a w 2027 r. powinny być gotowe dwa prototypy, które będą intensywnie testowane. PGZ powinna być gotowa do seryjnej produkcji w 2029 r. – oczywiście jej uruchomienie będzie uzależnione od podpisania kontraktu z Wojskiem Polskim. To założenie wydaje się jednak dosyć optymistyczne – prace nad Borsukiem trwały 12 lat. Oczywiście nowy wóz bojowy w dużej mierze korzystał z wypracowanych wtedy rozwiązań, ale tak szybkie uruchomienie produkcji byłoby jednak zaskoczeniem.

Piorun-2 w wersji wstępnej

Czego jeszcze można się spodziewać ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej na Targach w Kielcach? Pokazana ma zostać także bardzo wstępna wersja zestawów przeciwlotniczych Piorun-2. Na targach zostanie też podpisana umowa wykonawcza do umowy ramowej na Pioruny, której całkowita wartość to 8 mld zł. Oprócz Wojska Polskiego z tego zakupu skorzystają również siły zbrojne Litwy, Łotwy i Norwegii.

Zaprezentowany ma być m.in. system minowania narzutowego Baobab na podwoziu Tatra – Baobab dla Wojska Polskiego osadzony jest na Jelczach. Zobaczyć będzie też można Kołowe Transportery Rosomak ze słowacką wieżą Turra 30. W sumie przez różne spółki PGZ podpisanych ma zostać ok. 40 umów i listów intencyjnych dotyczących współpracy. Wiadomo, że chodzi m.in. o zacieśnienie współpracy z IcEye i tureckim MKE.