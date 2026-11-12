Pierwsza akcja ewakuacyjna przy użyciu dronów, której podjął się pilot o kryptonimie KVN, była przygotowywana przez siedem dni. Jak donosi Reuters, po zaledwie dwóch tygodniach praktyki czas ten skrócił się do dwunastu godzin, w ciągu których akcja może być zaplanowana i przeprowadzona ze skutkiem.

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Do akcji używane są wielkie, bezzałogowe heksakoptery. Sam KVN przez pierwsze dwa lata służby wykonał cztery misje ewakuacyjne. Tego typu akcje, gdy od jego decyzji zależy życie rannych kolegów, określił mianem „szczytu odpowiedzialności”.



33-letni żołnierz przeprowadzający ewakuacje za pomocą dronów: Wystarczą cztery lub pięć telefonów

„Teraz wystarczą mi cztery lub pięć telefonów, aby wszystkie drony znajdujące się w powietrzu oraz nasze zaprzyjaźnione bataliony pomogły nam przeprowadzić operację” – stwierdził cytowany przez Reutersa 33-letni „KVN”, posługujący się wojskowym kryptonimem.

Ukraiński żołnierz ewakuowany przez drona Foto: PAP

Jego jednostka, 475. Samodzielny Pułk Szturmowy, jako jedna z pierwszych (po 92. Brygadzie Sił Zbrojnych Ukrainy) wykorzystała w zeszłym miesiącu heksakoptera do przeprowadzenia akcji ratunkowej, określonej przez Reutersa mianem „brawurowej”. Maszyny użyto do ewakuacji żołnierzy z tzw. strefy śmierci, czyli wielokilometrowego obszaru po obu stronach linii frontu, nad którym przelatują chmary polujących dronów. Teraz 475. Pułk dąży do tego, by wykorzystanie technologii dronowej w celach ewakuacyjnych było stałym elementem działań operacyjnych.

„Przyszłość takich ewakuacji wygląda bardzo obiecująco” – stwierdził cytowany przez Reutersa Eduard Choroszun, szef dużego szpitala wojskowego w obwodzie charkowskim (północno-wschodnia Ukraina), komentując pierwsze udane akcje ratunkowe. Jego zdaniem szybka ewakuacja rannego żołnierza przy użyciu tej metody może ograniczyć liczbę powikłań i zmniejszyć ryzyko trwałej niepełnosprawności.

Heksakoptery wykorzystywane do ewakuacji żołnierzy ze strefy śmierci

Użycie heksakopterów do ewakuacji rannych żołnierzy to kolejna metoda ratowania rannych ukraińskich żołnierzy, często uwięzionych w tzw. strefie śmierci. Dotychczas armia Ukrainy zaczęła stosować bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV), ograniczając tym samym ryzyko ponoszone przez ekipy ratunkowe – niemniej, są one powolne i mogą stać się łatwym celem.

Drony ewakuacyjne, jak twierdzi 28-letnia „Cherry”, szefowa służby medycznej pułku, mimo swoich znacznych rozmiarów, są szybsze i trudniejsze do wykrycia niż bezzałogowe pojazdy naziemne. „Im mniej jesteśmy widoczni dla wroga, tym lepiej” – stwierdziła. „Cherry” przekazała Reutersowi, że jej pułk tworzy plutony, wyspecjalizowane w ewakuacjach powietrznych za pomocą dronów.