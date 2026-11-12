Reklama

W ukraińskich dronach siejących spustoszenie w Rosji pojawiła się izraelska technologia

Ukraińska armia znalazła sposób na atakowanie dronami celów w głębi Rosji bez korzystania z systemu Starshield i kaprysów jego właściciela, Elona Muska. Łączność zapewnia im sprzęt izraelskiej firmy.

Publikacja: 12.11.2026 04:58

Ukraińscy operatorzy dronów już nie potrzebują technologii SpaceX, by razić cele w głębi Rosji

Ukraińscy operatorzy dronów już nie potrzebują technologii SpaceX, by razić cele w głębi Rosji

Foto: AFP

Reklama
Reklama
Reklama

Andrzej Łomanowski

Na początku października Elon Musk wprowadził ograniczenia w działaniu systemu Starlink nad Ukrainą, co m.in. utrudniło komunikację jednostek wojskowych i działania defensywne ukraińskiej armii. Równocześnie poważne zakłócenia dotknęły systemu Starshield, który bazuje na satelitarnej infrastrukturze Starlinka, ale umożliwia m.in. wykorzystanie dronów do ataków ofensywnych na terytorium Rosji.

O ile systemem Starlink zarządza firma SpaceX, należąca do Elona Muska, o tyle prawidłowe działanie Starshielda jest w gestii amerykańskiej armii. Przynajmniej tak twierdzi kontrowersyjny miliarder. – Wprowadzane zakulisowo amerykańskie ograniczenia na używanie systemu Starlinka doprowadziły do dokładnie odwrotnego efektu: Trump banalnie utracił kontrolę nad dalekimi uderzeniami Kijowa – zauważył jeden z rosyjskich „korespondentów wojennych”. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama