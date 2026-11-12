Na początku października Elon Musk wprowadził ograniczenia w działaniu systemu Starlink nad Ukrainą, co m.in. utrudniło komunikację jednostek wojskowych i działania defensywne ukraińskiej armii. Równocześnie poważne zakłócenia dotknęły systemu Starshield, który bazuje na satelitarnej infrastrukturze Starlinka, ale umożliwia m.in. wykorzystanie dronów do ataków ofensywnych na terytorium Rosji.

O ile systemem Starlink zarządza firma SpaceX, należąca do Elona Muska, o tyle prawidłowe działanie Starshielda jest w gestii amerykańskiej armii. Przynajmniej tak twierdzi kontrowersyjny miliarder. – Wprowadzane zakulisowo amerykańskie ograniczenia na używanie systemu Starlinka doprowadziły do dokładnie odwrotnego efektu: Trump banalnie utracił kontrolę nad dalekimi uderzeniami Kijowa – zauważył jeden z rosyjskich „korespondentów wojennych”.