Konstruktorzy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego opracowali trzyosiowy wózek kolejowy typu 37TN przeznaczony do transportu ładunków ponadnormatywnych. Umożliwia on przewóz najcięższych czołgów używanych przez armie NATO, a także transformatorów, magazynów energii czy wielkogabarytowych maszyn przemysłowych. To rozwiązanie może znaleźć zastosowanie zarówno w sektorze obronnym, jak i cywilnym.

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Wózek na najcięższe czołgi z instytutu Łukasiewicza. 37TN gotowy do wdrożenia

Wózek, czyli układ biegowy, jest elementem wagonu kolejowego wyposażonym w m.in. zestawy kołowe, ramę i układ hamulcowy. Od jego konstrukcji zależy m.in. masa wagonu. Standardowo na kolei wykorzystuje się wózki dwuosiowe. Przewiozą one wagon węgla, ale już nie ważący około 60 ton czołg. Dlatego badacze z Sieci Badawczej Łukasiewicz, do której należy Poznański Instytut Technologiczny, skonstruowali wózek wykorzystujący trzy zestawy kołowe. Dzięki temu może przenosić nacisk do 67,5 tony przy zachowaniu obowiązującego w Polsce limitu 22,5 tony na zestaw kołowy.

Jak podkreśla Tomasz Antkowiak, kierownik Sekcji Rozwoju Układów Biegowych w Łukasiewicz – PIT, nowe rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane zarówno przez wojsko, jak i przemysł.

„W Łukasiewiczu zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które odpowiada na realne potrzeby zarówno sektora obronnego, jak i cywilnego. Dzięki trzem osiom wózek 37TN pozwala bezpiecznie przewozić ładunki, których transport dotychczas był dużym wyzwaniem dla kolei” – powiedział Tomasz Antkowiak.

Przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji wagonu nowy układ biegowy może umożliwić transport ładunków o masie nawet 106 ton. Oznacza to możliwość przewozu wszystkich typów czołgów eksploatowanych obecnie przez państwa NATO, w tym najcięższych wersji czołgów Abrams. Jednocześnie rozwiązanie może być wykorzystywane do przewozu ładunków cywilnych przekraczających możliwości standardowych wagonów czteroosiowych.

Prace nad projektem rozpoczęły się po analizie zapotrzebowania rynku na sześcioosiowe wagony do transportu ciężkiego sprzętu. Projekt został sfinansowany z subwencji Sieci Badawczej Łukasiewicz i opracowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi dla taboru kolejowego. Za jego realizację odpowiadał zespół ośmiu inżynierów, specjalizujących się w projektowaniu układów biegowych, modelowaniu i symulacjach dynamicznych pojazdów szynowych.

„Siła tego projektu tkwi w połączeniu kompetencji badawczych Łukasiewicza z praktycznym podejściem do potrzeb rynku. Opracowaliśmy produkt gotowy do wdrożenia, który może stać się podstawą nowoczesnych wagonów do przewozu najcięższych ładunków w Polsce i Europie” – wskazał Antkowiak.

Instytut Łukasiewicza wpisuje się we wzmacnianie mobilności wojskowej Polski

Według przedstawicieli instytutu dokumentacja techniczna jest już przygotowana do komercjalizacji, a rozwiązaniem zainteresowani są partnerzy rynkowi. Opracowany przez Łukasiewicza wózek może być stosowany na wszystkich liniach kolejowych dopuszczających nacisk 22,5 tony na zestaw kołowy.

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„Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny od lat rozwija technologie wspierające bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej gospodarki. Wózek 37TN pokazuje, że krajowe zespoły badawcze są w stanie samodzielnie tworzyć zaawansowane rozwiązania dla logistyki wojskowej i przemysłowej” – podsumował Antkowiak.

Nowe rozwiązanie wpisuje się również w działania związane ze wzmacnianiem mobilności wojskowej i rozwojem infrastruktury transportowej dla ciężkich przewozów. Zdaniem twórców projektu może ono w przyszłości zwiększyć możliwości polskiej kolei zarówno w obszarze logistyki obronnej, jak i transportu specjalistycznych ładunków przemysłowych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom