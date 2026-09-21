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USA uzbroiły swoje satelity. Natychmiastowa reakcja Moskwy i Pekinu

Po raz pierwszy w historii supermocarstwo przyznało, że jego satelity są uzbrojone. Inne państw też mają takie, ale oficjalnie nie ujawniają tego.

Publikacja: 21.09.2026 11:07

Następnym polem bitwy nie będzie Ziema, tylko jej orbita

Następnym polem bitwy nie będzie Ziema, tylko jej orbita

Foto: Adobe Stock

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Andrzej Łomanowski

– Stany Zjednoczone posiadają obecnie broń zdolną kontrolować orbitę – ogłosił amerykański sekretarz ds. sił powietrznych USA Troy Meink.

Pekin i Moskwa natychmiast potępiły Waszyngton, domagając się „przestrzeni kosmicznej wolnej od broni”. Tyle że wcześniej same zapełniły ją bronią.

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