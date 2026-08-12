Większość współczesnych dronów przechwytujących to broń jednorazowa, która taranuje cel lub detonuje ładunek i ulega zniszczeniu. Model Spider zmienia to podejście.

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Rewolucja w zwalczaniu dronów. Koszt wystrzału wynosi 100 zł

Dron przechwytujący WINFLY Spider jest wyposażony w wyrzutnię siatek Karakurt, wykonaną z wytrzymałego aluminium i przystosowaną do pracy w skrajnych temperaturach (od -20 st. C do +50 st. C).

Dron zbliża się do wrogiego bezzałogowca, unieruchamia go za pomocą sieci, a sam pozostaje w pełni sprawny. Twórcy szacują, że koszt jednego wystrzału siatki to zaledwie 27 dol., czyli około 100 zł, podczas gdy sam dron-łowca nie ponosi żadnych uszkodzeń i może natychmiast wracać do działania. Drastycznie zmienia to kalkulację ekonomiczną obrony powietrznej, gdzie dotychczas na zniszczenie pojedynczego celu trzeba było poświęcić drogi sprzęt.

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Zdolności bojowe i parametry techniczne

Jak podaje portal Euromaidan Press, Spider został zaprojektowany w oparciu o sprawdzoną już platformę WINFLY 10 Hunter. Charakteryzują ją mocne parametry użytkowe:

Zasięg i prędkość - maszyna osiąga prędkość do 160 km/h, operuje na pułapie do 5000 metrów, a jej zasięg przekracza 18 kilometrów.

Czas i gotowość - czas lotu wynosi do 25 minut, przygotowanie do startu zajmuje maksymalnie 3 minuty, a zasięg wykrywania celu sięga 500 metrów. Producent przygotował zarówno wersję dzienną, jak i nocną.

Cele - system zaprojektowano z myślą o neutralizacji szerokiego spektrum zagrożeń, w tym dronów o stałych płatach, popularnych quadcopterów Mavic, dronów FPV oraz trudnych do zakłócenia maszyn sterowanych światłowodem.

Ukraińska obrona przeciwdronowa zyskała nową broń

Nowy projekt wpisuje się w szerszy, dynamicznie rozwijający się system ukraińskiej obrony przeciwdronowej. Według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy, wojsko strąca obecnie dziesiątki tysięcy rosyjskich dronów miesięcznie. Na froncie testowane są rozwiązania od co najmniej 29 licencjonowanych producentów – od maszyn taranujących cele po wysokogórskie drony typu Tsyklop, które operują ponad pułapem wroga. Spider stanowi kolejny krok w stronę taniej, powtarzalnej i masowej neutralizacji zagrożeń z powietrza.