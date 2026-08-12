Ukraińska firma WINFLY zaprezentowała WINFLY Spider - przechwytujący dron wyposażony w wyrzutnię sieci
Większość współczesnych dronów przechwytujących to broń jednorazowa, która taranuje cel lub detonuje ładunek i ulega zniszczeniu. Model Spider zmienia to podejście.
Dron przechwytujący WINFLY Spider jest wyposażony w wyrzutnię siatek Karakurt, wykonaną z wytrzymałego aluminium i przystosowaną do pracy w skrajnych temperaturach (od -20 st. C do +50 st. C).
Dron zbliża się do wrogiego bezzałogowca, unieruchamia go za pomocą sieci, a sam pozostaje w pełni sprawny. Twórcy szacują, że koszt jednego wystrzału siatki to zaledwie 27 dol., czyli około 100 zł, podczas gdy sam dron-łowca nie ponosi żadnych uszkodzeń i może natychmiast wracać do działania. Drastycznie zmienia to kalkulację ekonomiczną obrony powietrznej, gdzie dotychczas na zniszczenie pojedynczego celu trzeba było poświęcić drogi sprzęt.
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Jak podaje portal Euromaidan Press, Spider został zaprojektowany w oparciu o sprawdzoną już platformę WINFLY 10 Hunter. Charakteryzują ją mocne parametry użytkowe:
Nowy projekt wpisuje się w szerszy, dynamicznie rozwijający się system ukraińskiej obrony przeciwdronowej. Według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy, wojsko strąca obecnie dziesiątki tysięcy rosyjskich dronów miesięcznie. Na froncie testowane są rozwiązania od co najmniej 29 licencjonowanych producentów – od maszyn taranujących cele po wysokogórskie drony typu Tsyklop, które operują ponad pułapem wroga. Spider stanowi kolejny krok w stronę taniej, powtarzalnej i masowej neutralizacji zagrożeń z powietrza.
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