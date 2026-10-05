Siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym regionie dowodzi SACEUR, czyli Supreme Allied Commander Europe. Jest to amerykański generał, który jest jednocześnie dowódcą EUCOM, czyli Dowództwa Europejskiego. To on może uruchomić wybrane jednostki, jeśli by doszło do nagłych ruchów wojskowych ze strony Federacji Rosyjskiej i to on nadzoruje pomoc militarną NATO dla Ukrainy.

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Najpewniej w przyszłym tygodniu zajmujący to stanowisko gen. Alexus Grynkewich odwiedzi Polskę. W czasie swojej wizyty prawdopodobnie spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i będzie przemawiać na Warsaw Security Forum. Jak podał portal Defence24 ma on przedstawić swoją „Strategię Zwycięstwa nad Rosją”.

Będzie kolejna okazja do rozmów o stałej bazie wojsk USA w Polsce

Dla polskich urzędników ta wizyta to kolejna okazja, by namawiać amerykańskich wojskowych do utworzenia w Polsce kolejnej bazy. Fakt, że takie rozmowy się toczą, potwierdzili najważniejsi polscy politycy: prezydent Karol Nawrocki czy wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a ze strony amerykańskiej m.in. prezydent Donald Trump.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na razie nie ma jednak jeszcze finalnej decyzji administracji amerykańskiej w sprawie bazy. Nie wiadomo też, jakiego rodzaju byłaby to baza i gdzie dokładnie miałaby zostać zlokalizowana, choć oczywistym jest, że byłby to zachód Polski. Mogą to być okolice Wrocławia, Poznania lub Bydgoszczy. O tym, że w Polsce może powstać kolejny tzw. magazyn APS (Army Prepositioned Stock) na łamach „Rz” mówił gen. rez. Dariusz Łukowski, obecnie dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Lokalizacja bazy zależy także od tego, jakiego rodzaju wojska amerykańskie miałyby tu stacjonować. Wiadomo, że Amerykanie pytali polską stronę, czego my w tej materii oczekujemy.

Warto przypomnieć, że de facto w Polsce mamy już stałe instalacje wojskowe USA. Są nimi baza systemu Aegis Ashore w Redzikowie, magazyny APS w Powidzu czy też wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu. Nie ma jednak w naszym kraju bazy takiej jak np. w Niemczech, gdzie na stałe stacjonuje co najmniej kilka tysięcy amerykańskich wojskowych wraz z rodzinami, a ich dzieci chodzą do lokalnych szkół czy przedszkoli.

Amerykańscy żołnierze w Polsce Foto: PAP

Wszyscy jesteśmy wschodnią flanką

Gen. Grynkewich stanowisko SACEUR-a objął w ubiegłym roku, wcześniej był m.in. pilotem samolotów F-16 i F-22. Jako głównodowodzący sił NATO w Europie odwiedzi Polskę w lipcu 2025 r. Tydzień temu wojskowy stwierdził, że obecnie już wszystkie kraje Sojuszu są „wschodnią flanką” z powodu dużego zasięgu rosyjskich bezzałogowców, które mogą atakować w całej Europie, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Grynkewich także postuluje, by jasno wskazywać, gdy Rosja dokonuje sabotażu w Europie. Jednak do tej pory, poza wzmożeniem retorycznym, NATO nie zdecydowało się na ostrą i jednocześnie znaną publicznie, odpowiedź Rosji.