Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Pobór nie rozwiąże problemów polskiej armii
Lider Nowej Nadziei odważnie oświadczył, że opieranie bezpieczeństwa państwa wyłącznie na armii zawodowej w obecnej sytuacji geopolitycznej i wobec zagrożenia ze strony Rosji jest błędem. Przykład Ukrainy pokazuje przecież, że państwo w czasie wojny potrzebuje rezerw: licznych, przeszkolonych i zdolnych do regularnego odtwarzania strat. Mentzen skrytykował przy tym zarówno propozycje PiS, jak i działania koalicji rządzącej, które jego zdaniem polegają na szukaniu mniej lub bardziej egzotycznych alternatyw dla poboru.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas