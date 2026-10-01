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Marek Kutarba: Sławomir Mentzen ma rację i jej nie ma. Pobór to za mało

Sławomir Mentzen ma rację: Polska potrzebuje znacznie większych rezerw i realnego przygotowania do wojny. Nie ma jednak racji, gdy całą odpowiedź na ten problem sprowadza do przywrócenia poboru. Nowoczesna obrona wymaga kompetencji budowanych latami.

Publikacja: 01.10.2026 14:43

Pobór nie rozwiąże problemów polskiej armii

Pobór nie rozwiąże problemów polskiej armii

Foto: PAP

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Marek Kutarba

Lider Nowej Nadziei odważnie oświadczył, że opieranie bezpieczeństwa państwa wyłącznie na armii zawodowej w obecnej sytuacji geopolitycznej i wobec zagrożenia ze strony Rosji jest błędem. Przykład Ukrainy pokazuje przecież, że państwo w czasie wojny potrzebuje rezerw: licznych, przeszkolonych i zdolnych do regularnego odtwarzania strat. Mentzen skrytykował przy tym zarówno propozycje PiS, jak i działania koalicji rządzącej, które jego zdaniem polegają na szukaniu mniej lub bardziej egzotycznych alternatyw dla poboru.

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