Lider Nowej Nadziei odważnie oświadczył, że opieranie bezpieczeństwa państwa wyłącznie na armii zawodowej w obecnej sytuacji geopolitycznej i wobec zagrożenia ze strony Rosji jest błędem. Przykład Ukrainy pokazuje przecież, że państwo w czasie wojny potrzebuje rezerw: licznych, przeszkolonych i zdolnych do regularnego odtwarzania strat. Mentzen skrytykował przy tym zarówno propozycje PiS, jak i działania koalicji rządzącej, które jego zdaniem polegają na szukaniu mniej lub bardziej egzotycznych alternatyw dla poboru.