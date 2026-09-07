AMW wyprzedaje sprzęt / zdjęcie ilustracyjne
Informacje o szczegółach przetargu znaleźć można na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie.
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Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu AMW muszą złożyć swoje oferty (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Lublinie (ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22) lub w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do 15 września 2026 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.
Nabywcy, jak czytamy w ogłoszeniu, będą zobowiązani do odebrania mienia z AMW nie później niż do 20 listopada 2026 r.
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