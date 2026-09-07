Informacje o szczegółach przetargu znaleźć można na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie.

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Od Agencji Mienia Wojskowego można kupić pojazdy, a nawet łódź

Lista rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych wystawionych przez lubelski oddział AMW liczy aż 183 pozycje. Na sprzedaż wystawione zostały m.in. następujące pojazdy:

samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 (2000 r.) - 2300 zł (cena wywoławcza);

samochód sanitarny FORD TRANSIT 350L bez wyposażenia (2004 r.) - 15 000 zł;

samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2000 bez wyciągarki (2004 r.) - 9000 zł;

samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 bez wyciągarki (1995 r.) - 8000 zł;

samochód osobowy OPEL VECTRA II 1.8 (2005 r.) - 1800 zł;

autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (2000 r.) - 8000 zł;

motocykl YAMAHA XT 660R powypadkowy (2010 r.) - 8000 zł;

łódź desantowa ŁD niesprawna technicznie (1978 r.) - 2000 zł.

Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Można kupić m.in. narzędzia i instrumenty

AMW wyprzedaje jednak nie tylko pojazdy, lecz także inne przedmioty ruchome. Na liście znalazły się m.in.:

wiertarka słupowa WKA-25 (1969 r.) - 2200 zł;

puzon YAMAHA YSL640 (2010 r.) - 3900 zł;

trąbka B DIMAVERY TP10 (2008 r.) - 700 zł;

namiot magazynowy typu HALA niekompletny - 4000 zł;

maszyna krawiecka lekka elektryczna TEXTIMA - 320 zł;

wiertarka stołowa WS-15 (1973 r.) - 1600 zł;

urządzenie do demontażu opon UPO-16 (1994 r.) - 900 zł;

agregat malarski WAGNER CONTROL PRO 250M (2017 r.) - 250 zł.

Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Co zrobić, aby go kupić?

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu AMW muszą złożyć swoje oferty (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Lublinie (ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22) lub w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do 15 września 2026 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

Nabywcy, jak czytamy w ogłoszeniu, będą zobowiązani do odebrania mienia z AMW nie później niż do 20 listopada 2026 r.