Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (2P), dowódca Wojsk Medycznych płk lek. Mariusz Kiszka (P), dowódca 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego gen. broni Adam Joks (3P), wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar (2L) i prezes Agencji Mienia Wojskowego - Marcin Horyń (L) podczas uroczystości podpisania aktu erekcyjnego pod budowę siedziby Dowództwa Wojsk Medycznych na terenie 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie.
W poniedziałek, 16 listopada, na terenie 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie uroczyście podpisano akt erekcyjny pod budowę siedziby Dowództwa Wojsk Medycznych. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Dowództwo Wojsk Medycznych, którego utworzenie zainicjowano we wrześniu ubiegłego roku, ma odpowiadać za rozwój i koordynację systemu zabezpieczenia medycznego polskiej armii. Jednym z jego głównych zadań będzie połączenie możliwości wojskowej służby zdrowia z potencjałem cywilnych placówek medycznych. Struktura ma również zajmować się rozwojem medycyny pola walki i medycyny katastrof.
Podczas uroczystości Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na zmieniający się charakter współczesnych konfliktów zbrojnych. – Doświadczenie z Ukrainy pokazało, jak bardzo potrzebna jest wszechstronność działania, jak bardzo potrzebna jest gotowość do działania w każdych warunkach – podkreślił szef MON.
Czytaj więcej
Jeżeli Europa chce dołączyć do rozmów, które dotychczas odbywały się w formacie trójstronnym na linii Rosja-USA-Ukraina, musi zająć stanowisko wobe...
Wicepremier przypomniał, że decyzja o powołaniu nowego dowództwa wynikała również z analiz rozwiązań stosowanych przez państwa sojusznicze, w tym USA i inne kraje NATO.
Wybór Krakowa na lokalizację nowej struktury wojskowej nie był przypadkowy. Według ministra miasto dysponuje rozbudowanym zapleczem medycznym i wojskowym. Ważną rolę odgrywa w tym kontekście rozwijany 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, obecność licznych uczelni wyższych oraz kilku istotnych jednostek wojskowych, w tym wojsk specjalnych i ich dowództwa.
– Kraków stał się autentycznym centrum rozwoju Wojska Polskiego – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.
Czytaj więcej
Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, były wicepremier i minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow przyjeżdża we wtorek do Warszawy. Ogłosi współpra...
Inwestycję realizuje Agencja Mienia Wojskowego. Pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie budowy pod koniec 2028 roku. Obecnie, jak poinformował szef MON, możliwe jest oddanie obiektu do użytku już na początku 2028 roku.
Podczas uroczystości płk lek. Mariusz Kiszka, dowódca komponentu, przedstawił rolę nowej struktury w systemie wojskowej służby zdrowia. Dowództwo będzie planować, organizować i realizować zabezpieczenie medyczne sił zbrojnych zarówno w czasie pokoju, jak i w okresach kryzysowych oraz podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego.
Do jego zadań należeć będzie także rozwijanie zdolności medycznych armii we współpracy z wojskowymi instytucjami ochrony zdrowia i cywilnymi podmiotami leczniczymi. Ważnym obszarem działalności stanie się szkolenie personelu medycznego oraz przygotowywanie do wspólnych działań pododdziałów jednostek medycznych.
Jak zaznaczył płk Kiszka, nowy budynek ma być miejscem codziennej służby i współpracy specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy Wojska Polskiego.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas