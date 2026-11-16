W poniedziałek, 16 listopada, na terenie 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie uroczyście podpisano akt erekcyjny pod budowę siedziby Dowództwa Wojsk Medycznych. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Dowództwo Wojsk Medycznych, którego utworzenie zainicjowano we wrześniu ubiegłego roku, ma odpowiadać za rozwój i koordynację systemu zabezpieczenia medycznego polskiej armii. Jednym z jego głównych zadań będzie połączenie możliwości wojskowej służby zdrowia z potencjałem cywilnych placówek medycznych. Struktura ma również zajmować się rozwojem medycyny pola walki i medycyny katastrof.

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Podczas uroczystości Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na zmieniający się charakter współczesnych konfliktów zbrojnych. – Doświadczenie z Ukrainy pokazało, jak bardzo potrzebna jest wszechstronność działania, jak bardzo potrzebna jest gotowość do działania w każdych warunkach – podkreślił szef MON.

Wicepremier przypomniał, że decyzja o powołaniu nowego dowództwa wynikała również z analiz rozwiązań stosowanych przez państwa sojusznicze, w tym USA i inne kraje NATO.

W Krakowie powstanie siedziba Dowództwa Wojsk Medycznych

Wybór Krakowa na lokalizację nowej struktury wojskowej nie był przypadkowy. Według ministra miasto dysponuje rozbudowanym zapleczem medycznym i wojskowym. Ważną rolę odgrywa w tym kontekście rozwijany 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, obecność licznych uczelni wyższych oraz kilku istotnych jednostek wojskowych, w tym wojsk specjalnych i ich dowództwa.

– Kraków stał się autentycznym centrum rozwoju Wojska Polskiego – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Inwestycję realizuje Agencja Mienia Wojskowego. Pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie budowy pod koniec 2028 roku. Obecnie, jak poinformował szef MON, możliwe jest oddanie obiektu do użytku już na początku 2028 roku.

Jakie zadania będzie miało Dowództwo Wojsk Medycznych?

Podczas uroczystości płk lek. Mariusz Kiszka, dowódca komponentu, przedstawił rolę nowej struktury w systemie wojskowej służby zdrowia. Dowództwo będzie planować, organizować i realizować zabezpieczenie medyczne sił zbrojnych zarówno w czasie pokoju, jak i w okresach kryzysowych oraz podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego.

Do jego zadań należeć będzie także rozwijanie zdolności medycznych armii we współpracy z wojskowymi instytucjami ochrony zdrowia i cywilnymi podmiotami leczniczymi. Ważnym obszarem działalności stanie się szkolenie personelu medycznego oraz przygotowywanie do wspólnych działań pododdziałów jednostek medycznych.

Jak zaznaczył płk Kiszka, nowy budynek ma być miejscem codziennej służby i współpracy specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy Wojska Polskiego.