Sprawcy cyberataku włamali się do sieci firmowych producenta i przemycili na wewnętrzne serwery program, który podszywał się pod legalną aktualizację oprogramowania do misji QBase. Oprogramowanie służy m.in. do planowania lotów drona rozpoznawczego Vector, od lat używanego przez Ukrainę i zakupionego także przez Bundeswehrę, gdzie nosi nazwę „Sokół” („Falke”).

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Rzekoma aktualizacja została rozesłana, ale nie bezpośrednio do dronów, lecz na serwery Bundeswehry i innych klientów. Zwróciło to uwagę kontrolerów, którzy stwierdzili obecność niezaplanowanej aktualizacji.

Drony Quantum Systems mogą już bezpiecznie działać. Zagrożenie zneutralizowano

„Der Spiegel” poinformował, że w konsekwencji Bundeswehra uziemiła czasowo całą flotę bezzałogowców dostarczonych przez Quantum Systems. Rzecznik firmy potwierdził, że incydent wykryto pod koniec października, a pierwsze analizy wykazały „aktywny cyberatak wrogich aktorów”. Quantum Systems jest partnerem kontraktowym Bundeswehry w zakresie kilku systemów bezzałogowych. Firma od lat dostarcza swoje produkty także na Ukrainę, gdzie prowadzi własne zakłady produkcyjne. Weszła też w kilka spółek joint venture z ukraińskimi producentami.

Z informacji przekazywanych przez niemiecki dziennik wynika, że zagrożenie udało się szybko opanować we współpracy z niemieckimi służbami. Producent dronów przekazał, że eksploatacja jego bezzałogowych systemów nie stwarza ryzyka dla użytkowników końcowych i operatorów, a flota jest gotowa do działania.

Niemieckie firmy zbrojeniowe były ostrzegane przed cyberatakami i sabotażem

Jak dotąd nie ustalono, kto przeprowadził cyberatak. Niemieckie służby od miesięcy ostrzegają jednak firmy zbrojeniowe przed sabotażem i atakami hybrydowymi, do których zalicza się także cyberataki.

Ataki przez zmanipulowane aktualizacje wyrządzały już w przeszłości poważne szkody. W 2017 r. rzekoma aktualizacja ukraińskiego oprogramowania księgowego zainfekowała komputery w co najmniej 65 krajach, za które miał być odpowiedzialny rosyjski wywiad wojskowy GRU.