Jak wyjaśnia Naval Group, powrót konfliktów o wysokiej intensywności oraz pojawienie się hybrydowej wojny morskiej zmuszają marynarki wojenne do zmiany myślenia o walce na morzu. Okręt bojowy przyszłości ma być odpowiedzią na nowe potrzeby sił zbrojnych.

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Okręt koncepcyjny SCX 26. Czym się charakteryzuje jednostka przyszłości?

Okręt koncepcyjny SCX 26 nie jest przypisany do konkretnego kontraktu. To projekt, który wyznacza kierunki rozwoju dla flot wojennych w nadchodzących dekadach. Jednostka o wyporności rzędu 8 000 ton ma mierzyć 170 metrów długości, rozwijać prędkość 30 węzłów i dysponować zasięgiem przekraczającym 8 000 mil morskich.

Okręt opiera się na dwóch zintegrowanych modułach przedzielonych specjalną elastyczną strefą. Takie rozwiązanie pozwala na błyskawiczną wymianę lub dodawanie nowych modułów operacyjnych w trakcie cyklu życia jednostki, dostosowując ją do zmieniających się zagrożeń.

Głównym elementem części rufowej jest rozległa zatoka zadaniowa. Wyposażona jest w zaawansowane systemy dźwigowe oraz windę o dużej ładowności. Stanowi centralny hub do przechowywania, serwisowania, wypuszczania i podejmowania z wody lub powietrza statków bezzałogowych różnego typu – dronów latających, nawodnych i podwodnych, a także śmigłowców.

Arsenał przyszłości. Od pocisków balistycznych po broń energetyczną

Jak podkreśla Naval Group, okręty bojowe muszą być zdolne do walki w coraz bardziej złożonym, rozproszonym i nieprzewidywalnym środowisku, być przygotowane na obecność dronów powietrznych, nawodnych i podwodnych, przeciążenie systemów obrony, walkę elektroniczną, cyberataki, a także zagrożenia balistyczne, hipersoniczne i asymetryczne. Jednostka przyszłości będzie musiała zatem łączyć siłę ognia, zwiększoną zdolność adaptacji oraz większe możliwości integrowania nowych systemów.

SCX 26 wyposażono w najnowocześniejsze sensory, w tym radar pasma UHF dedykowany obronie przeciwrakietowej, kompleksowy system sonarów do zwalczania okrętów podwodnych oraz zaawansowane układy walki elektronicznej.

Lista uzbrojenia przewidzianego dla jednostki obejmuje,

Ponad 100 pionowych wyrzutni VLS różnych klas, zapewniających potężną siłę rażenia,

Działo elektromagnetyczne zdolne do prowadzenia szybkiej wymiany ognia,

Laser bojowy o mocy 100 kW,

Dwa wielozadaniowe systemy wyrzutni Rampart, zdalnie sterowana artyleria pomocnicza o pełnym polu ostrzału (360 stopni), amunicja krążąca.

Odporność bojową okrętu podczas starć o najwyższej intensywności ma gwarantować separacja oraz dublowanie kluczowych systemów, z dwoma masztami i wyrzutniami rozlokowanymi zarówno na dziobie, jak i na rufie.

Rola załogi okrętu przyszłości

Mimo wysokiej automatyzacji oraz wsparcia ze strony sztucznej inteligencji, konstruktorzy Naval Group podkreślają, że technologia ma wspierać marynarzy, a nie ich zastępować. Podejmowanie decyzji operacyjnych oraz odpowiedzialność pozostają w rękach człowieka.

Podstawowa załoga okrętu została zoptymalizowana do 150 osób, jednak na pokładzie przewidziano dodatkowych 100 miejsc dla starszych oficerów oraz obsługi sprzętu specjalistycznego.

Jak wyjaśnia Naval Group, okręt SCX 26 ma działać jako tzw. system systemów zdolny do wykorzystywania zarówno własnych możliwości, jak i tych, które rozmieszcza wokół siebie – z myślą o walce we współdziałaniu.