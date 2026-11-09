Jak powiedział PAP wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, doświadczenia zdobyte przez Ukrainę podczas wojny mogą posłużyć do rozwinięcia nowych zdolności obronnych Polski i całej Europy.

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W podróży do Kijowa towarzyszył mu m.in. generał Karol Domanowski, pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odpowiedzialny za koordynowanie działań związanych z koalicją antybalistyczną.

Polska przystąpiła do koalicji we wrześniu. Jak wyjaśnił Tomczyk, jednym z celów inicjatywy jest rozwijanie krajowych zdolności przemysłowych, a także poszukiwanie rozwiązań technologicznych, które pozwolą państwom członkowskim zwiększyć ich potencjał obronny. W koalicji uczestniczy dziesięć państw dysponujących różnymi możliwościami w zakresie przechwytywania rakiet balistycznych. – I chcą one w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy zbudować pełną zdolność do tego, żeby móc takie rakiety zwalczać – podkreślił.

Wiceszef MON zwrócił uwagę, że Polska dysponuje już zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie rozpoznania, w tym radarami P-18PL. – Czyli radar, który działa na dystansie 2000 km, będzie umiejscowiony w Polsce, będzie działał na rzecz naszego kraju, na rzecz NATO i na rzecz Ukrainy i tej koalicji. Ale kolejna sprawa i najważniejsza, to budowa rakiety. Rakiety, która jest w stanie zwalczyć inną rakietę. I do tego są potrzebne zdolności z kolejnych firm i kolejnych państw – zaznaczył.

Polska rozmawia z Ukrainą o przekazaniu MiG-29

Podczas spotkań w Kijowie poruszono również kwestię przekazania Ukrainie dwóch polskich samolotów MiG-29. Maszyny nie są już przydatne dla Wojska Polskiego ze względu na wyczerpanie ich resursów.

Według Tomczyka rozmowy w tej sprawie zbliżają się do końca. Polska rozważa przekazanie samolotów w zamian za dostęp do ukraińskich rozwiązań wykorzystywanych w produkcji i zastosowaniu dronów oraz systemów przeciwdziałania bezzałogowcom.

– Myślę, że wreszcie temat MiG-ów zostanie zakończony. I to dla obu stron pomyślnie. To znaczy, że my jesteśmy w stanie przekazać MiG-i w zamian za udostępnienie pewnych technologii dronowych i antydronowych – powiedział wiceminister.

Dodał, że Ukraina zadeklarowała przekazanie technologii, którymi zainteresowana jest Polska. Obecnie uzgadniane są szczegółowe warunki porozumienia.

Kolejny pakiet pomocy wojskowej trafił na Ukrainę

Tomczyk przekazał również, że Ukraina otrzymała już najnowszą transzę polskiej pomocy wojskowej. We wrześniu podawano, że jej wartość wynosi 50 mln euro.

Wiceszef MON nie ujawnił, jakie konkretnie uzbrojenie i wyposażenie znalazło się w pakiecie, tłumacząc, że informacje te są niejawne. Zaznaczył jednak, że Polska stara się kierować pomoc tam, gdzie ukraińskie wojsko odczuwa największe braki.

– Powiem tylko na przykładzie, jak ważne były ostatnio, chociażby pociski 20 mm do F-16, którymi Ukraina zestrzeliwuje najnowsze odrzutowe drony – zaznaczył.

Cezary Tomczyk: Współpraca z Ukrainą weszła na nowy etap

Wiceszef MON ocenił, że relacje między Polską a Ukrainą w ostatnim czasie wyraźnie się poprawiły. Jego zdaniem oba państwa przeszły do kolejnego etapu współpracy, po okresie napięć i sporów dotyczących różnych kwestii politycznych i dwustronnych.

– Sądzę, że dzisiaj ta współpraca między Polską i Ukrainą jest dużo lepsza niż kilka miesięcy temu, kiedy mieliśmy tak dużo konfliktowych tematów między naszymi krajami albo między politykami – ocenił.

– Jednoznacznie uważamy, że trzeba wspierać Ukrainę w tym wysiłku wojennym bez żadnych wątpliwości, bo to jest po prostu działanie w interesie również Polski – podkreślił Tomczyk.

Podczas wizyty w ukraińskiej stolicy wiceminister obrony narodowej spotkał się m.in. z zastępcą ministra obrony Ukrainy Serhijem Bojewem oraz zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Dawydem Ałojanem. Tomczyk poinformował, że odwiedził także ukraińskie jednostki wojskowe, które zajmują się precyzyjnymi atakami w głębi terytoriów przeciwnika.