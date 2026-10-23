Rozbudowa zakładów produkujących pociski balistyczne może mieć na celu umożliwienie Arabii Saudyjskiej budowania większych, zasilanych paliwem stałym pocisków, które mogą pokonywać większe odległości i przenosić większe głowice – wynika z analizy, którą przygotowali Sam Lair i Michael Duitsman. Swoje wnioski formułują na podstawie zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelity firmy Planet Labs między kwietniem 2025 i wrześniem 2026 roku.

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Zdjęcia satelitarne wskazują, że Arabia Saudyjska rozbudowuje ośrodek produkujący pociski balistyczne

Pociski o większym zasięgu, przenoszące większe głowice, mogą pomóc Arabii Saudyjskiej w odstraszaniu Iranu przed atakami na cele w Arabii Saudyjskiej, ponieważ pociski balistyczne mogą być wykorzystywane do ataków odwetowych. Ponadto pociski balistyczne o większym zasięgu, uzbrojone w większe głowice, mogą wzmocnić pozycję Arabii Saudyjskiej w konflikcie z wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti. Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wspierającej uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu w jego konflikcie z rebeliantami (wojna domowa w Jemenie trwa od 2014 roku).

Jednocześnie rozbudowa potencjału Arabii Saudyjskiej w zakresie produkcji pocisków balistycznych może doprowadzić do rakietowego wyścigu zbrojeń w regionie, a także wzmocnić sprzeciw w Kongresie wobec porozumienia USA z Arabią Saudyjską dotyczącego współpracy przy rozwoju technologii atomowych przeznaczonych do celów cywilnych.

Analizowane przez badaczy zdjęcia to zdjęcia satelitarne kompleksu w al-Duwadimi, który znajduje się ok. 200 km na zachód od Rijadu.

Na zdjęciach widać wznoszenie w kompleksie nowego budynku, w którym znajdują się studnie odlewnicze, w których obudowy silników rakietowych wypełnia się mieszaniną składników paliwa, pozostawianą następnie do utwardzenia.

Budynek, otoczony czymś, co wygląda na mur chroniący pobliskie obiekty przed przypadkowymi eksplozjami, jest co najmniej dwa razy większy niż ten, w którym dotychczas znajdowały się studnie odlewnicze.

Drugi nowo postawiony budynek może być wykorzystywany do magazynowania składników paliwa lub komponentów rakiet – twierdzą badacze.

Zdjęcia – jak podkreślają – wskazują, że Arabia Saudyjska rozbudowuje infrastrukturę w kompleksie produkującym rakiety, prawdopodobnie po to, by można było budować rakiety przenoszące większe głowice lub rakiety o większym zasięgu. Pociski napędzane paliwem stałym mogą być dłużej przechowywane i szybciej odpalane niż pociski, które są zasilane paliwem ciekłym.

Arabia Saudyjska może próbować zmniejszyć przewagę Iranu

Według analityków w zakładzie w al-Duwadimi mogą być dziś wytwarzane pociski DF-15, zaprojektowane przez Chiny, a obecnie Arabia Saudyjska może przygotowywać się do produkcji pocisków DF-21 lub zbliżonych do nich. Arabia Saudyjska miała potajemnie kupić ok. 40 zasilanych paliwem ciekłym pocisków balistycznych DF-3 od Chin w 1987 roku. Dwa z nich pojawiły się na defiladzie wojskowej zorganizowanej w 2014 roku. Stąd podejrzenia badaczy, że Saudowie, przy produkcji rakiet balistycznych, opierają się na chińskiej technologii.

Sascha Bruchmann, z think tanku IISS uważa, że pociski o dłuższym zasięgu umożliwią Arabii Saudyjskiej ataki na Iran, bez narażania myśliwców F-15 na strącenie przez irańską obronę przeciwlotniczą. – Potrzeba systemu, który zagraża wszystkiemu co święte dla Teheranu... jeśli nie ma politycznej woli, by wysyłać F-15 uzbrojone w pociski JDAM nad Teheran – wyjaśnił Bruchmann. – Iran ma przewagę, ponieważ produkuje rakiety i drony, które mogą dosięgnąć Arabii Saudyjskiej, gdy tylko zechce. Saudowie mogą zmniejszyć nieco tę lukę kompetencyjną – dodał.

Zdjęcia satelitarne wskazują, że prace nad rozbudową zakładów w al-Duwadimi rozpoczęły się w kwietniu 2025 roku. Obecnie nowe budynki mają być prawie ukończone.