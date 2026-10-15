Kanada zamierzała zakupić 16 amerykańskich helikopterów UH-60M Black Hawk, produkowanych przez firmę Sikorsky, należącą do Lockheed Martin z przeznaczeniem dla oddziałów specjalnych. Śmigłowce miały zastąpić starsze helikoptery CH-146 Griffon.

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Kanada zawiesza sprawę zakupu śmigłowców z USA, bo odchodzi od koncentrowania zamówień w USA. Ale chodzi też o wojnę celną

Jednak tuż przed rozpoczęciem negocjacji z Białym Domem rząd Kanady wstrzymał zakup, jeszcze zanim rozmowy zakończyły się odejściem Kanady od stołu negocjacyjnego 22 sierpnia – poinformował publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.

CBC sprecyzowało, że formalności w Departamencie Stanu związane z zamówieniem zostały już wypełnione, a sprawa miała być przekazana Kongresowi, ale jeszcze przed spotkaniem kanadyjskich i amerykańskich negocjatorów kilka miesięcy temu Ottawa wstrzymała dalsze decyzje. Chodziło zarówno o kwestie handlowe jak i szersze decyzje Ottawy ws. różnicowania dostawców sprzętu wojskowego i odejście od koncentrowania zamówień w USA. Podnoszona była też kwestia ceny.

Według Radio-Canada, wstrzymane są m.in. ostateczne decyzje w sprawie zakupów usług w chmurze dla kanadyjskiego resortu obrony od Google, rząd ma też wstrzymywać się z ogłoszeniem zakupu pojazdów dla wojska od amerykańskiego Raytheon.

W sierpniu sekretarz stanu Stephen Fuhr, który jest odpowiedzialny za zamówienia dla wojska, powiedział w wywiadzie dla francuskojęzycznego Radio-Canada, że Kanadyjczykom byłoby obecnie trudno zaakceptować przyznawanie wojskowych zamówień firmom z USA, a wojna celna wzmocniła zamiary rządu ws. współpracy z innymi krajami w Europie i Azji. Fuhr podkreślił, że Kanada jest w sytuacji, za którą nie nie ponosi odpowiedzialności.

Mark Carney zapowiadał, że chce zmniejszyć uzależnienie Kanady od dostaw broni z USA

Pod koniec maja 2025 roku premier Mark Carney mówił w wywiadzie dla CBC, że rząd chce m.in. zmniejszyć uzależnienia Kanady od zakupów amerykańskiej broni i dodał, że z każdego dolara wydatków Kanady na uzbrojenie ponad 70 centów trafia obecnie do USA.