MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PTWP

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Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy konferencji „Przemysł dla obronności”, która odbędzie się 14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli przemysłu, administracji, sektora finansowego, nauki i wojska.

Bezpieczeństwo państwa nie kończy się na decyzjach politycznych, strategiach wojskowych ani zakupach nowoczesnego uzbrojenia. Jego fundamentem są również zdolności produkcyjne, dostęp do technologii, kompetencje inżynierskie, sprawne łańcuchy dostaw i kapitał pozwalający rozwijać przemysł. W świecie rosnących napięć geopolitycznych oraz zwiększających się potrzeb obronnych znaczenie tych elementów systematycznie rośnie. Europa inwestuje w bezpieczeństwo, a przed polską gospodarką otwiera się pytanie, jak przekuć ten proces w trwały rozwój krajowych przedsiębiorstw.

Właśnie temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja „Przemysł dla obronności”, organizowana w Katowicach. To przestrzeń dialogu o gospodarczym, technologicznym i przemysłowym wymiarze bezpieczeństwa. W centrum uwagi znajdą się nie tylko potrzeby sił zbrojnych, lecz także możliwości polskich producentów, perspektywy inwestycyjne, współpraca nauki z biznesem oraz warunki, które pozwolą krajowym firmom skuteczniej uczestniczyć w strategicznych programach obronnych.

Udział w debatach potwierdzili już m.in. Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Holdingu Rozwoju; Andrzej Głowacki, prezes DGA; Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Wojciech Grzonka, prezes Czechoslovak Group Polska; Adam Januszko, prezes Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej; Leon Komornicki, gen. dyw. WP w st. sp., zastępca szefa Sztabu Generalnego WP (1992–1997), publicysta wojskowy i analityk bezpieczeństwa; Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej; Marek Warzecha, prezes Ponar Wadowice; Tomasz Zdzikot, przewodniczący Rady Fundacji SET, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP.

Jednym z najważniejszych wyzwań jest takie wykorzystanie rosnących nakładów na bezpieczeństwo, aby przynosiły one długofalowe korzyści również polskiej gospodarce. Zakupy sprzętu i uzbrojenia mogą stać się impulsem do rozbudowy fabryk, modernizacji linii produkcyjnych, rozwoju nowych kompetencji oraz tworzenia miejsc pracy. Warunkiem jest jednak zdolność krajowych firm do dostarczania konkurencyjnych produktów i technologii, a także ich włączenie w krajowe i europejskie łańcuchy wartości.

Dyskusja obejmie rolę przemysłu obronnego w nowej industrializacji Europy. Istotne będzie pytanie, jak zwiększać moce produkcyjne, skracać czas realizacji zamówień i budować zdolności pozwalające reagować na zmieniające się potrzeby. Nie mniej ważna pozostaje współpraca między dużymi podmiotami sektora zbrojeniowego a prywatnymi przedsiębiorstwami, które mogą dostarczać komponenty, rozwiązania techniczne i specjalistyczne usługi.

Dla polskiego przemysłu to szansa na rozwój, ale również sprawdzian konkurencyjności. O powodzeniu zdecydują nie tylko skala inwestycji i dostępność środków, lecz także tempo wdrażania innowacji, przewidywalność zamówień oraz zdolność do budowania trwałych relacji biznesowych.

Jednym z kluczowych tematów będzie local content, czyli udział krajowych przedsiębiorstw w realizacji inwestycji i zamówień. Za tym pojęciem kryje się strategiczne pytanie: jaka część wartości związanej z rozwojem zdolności obronnych może pozostać w Polsce, wzmacniając krajowe firmy, kompetencje i zaplecze technologiczne?

Polonizacja produkcji nie oznacza wyłącznie montowania gotowych rozwiązań na krajowym rynku. To także rozwój własnych technologii, transfer wiedzy, budowanie kompetencji badawczo-rozwojowych i zwiększanie udziału polskich dostawców w międzynarodowych projektach. Znaczenie ma również zdolność utrzymania produkcji i serwisowania sprzętu w sytuacji kryzysowej, bez nadmiernego uzależnienia od zewnętrznych dostawców.

Przed uczestnikami stanie więc zadanie znalezienia równowagi między potrzebą szybkiego pozyskiwania sprawdzonych rozwiązań a długofalowym wzmacnianiem krajowej bazy przemysłowej. To zagadnienie istotne zarówno dla państwowych koncernów, jak i dla prywatnych firm, które chcą rozwijać działalność w sektorze obronnym.

„Przemysł dla obronności” będzie miejscem, w którym różne perspektywy spotkają się we wspólnej dyskusji. Konferencja stanowi część Forum Nowego Przemysłu i wpisuje się w szerszą rozmowę o przyszłości europejskiej gospodarki, jej konkurencyjności oraz zdolności do odpowiadania na strategiczne wyzwania.

14 października Katowice staną się miejscem debaty o tym, jak budować przemysł zdolny nie tylko odpowiadać na bieżące potrzeby bezpieczeństwa, lecz także rozwijać technologie, wzmacniać krajowe przedsiębiorstwa i tworzyć podstawy długofalowego wzrostu. Bo silna obronność wymaga silnego zaplecza gospodarczego, a bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się tam, gdzie powstają technologie, komponenty i gotowe produkty.

Rejestracja dostępna na stronie: www.pdo.wnp.pl

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl