„Kanclerz poinformował nas o podjętych działaniach. Ze swojej strony zapewniłem go, że Ukraina jest gotowa udzielić wsparcia, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, także w innych obszarach, w których Niemcy tego potrzebują. Zespoły finalizują obecnie tekst umowy o dronach, co z pewnością zwiększy potencjał obronny zarówno Niemiec, jak i Ukrainy” – zauważył ukraiński prezydent. Według niego, on i kanclerz uzgodnili treść umowy i termin jej podpisania.

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Jak donosiła agencja UNIAN, 4 sierpnia dron szturmowy celowo uderzył w ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku, ale nie eksplodował. Niemcy są przekonane, że za atak na lotnisko odpowiada Rosja. W związku z tym rosyjski konsulat w Bonn będzie zamknięty do 18 września, a Berlin inicjuje w Brukseli rozszerzanie sankcji wobec Rosji.

Berlin zdecydował również o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o „Domu Rosji” w Berlinie, wprowadzeniu kontroli wjazdu dla obywateli rosyjskich i zwiększeniu presji na flotę cieni.

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Ukraina oficjalnie powiadomiła też Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o zagrożeniu dla lotów cywilnych w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

„Ukraina oficjalnie powiadomiła Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), że rosyjska przestrzeń powietrzna jest niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego ze względu na wzmożoną aktywność wojskową. Apelujemy do wszystkich o jej unikanie” – cytuje oświadczenie Andrija Sybihy, szefa MSZ Ukrainy agencja UNIAN.

W nocy z 1 na 2 września największe prywatne tureckie linie lotnicze Pegasus zawróciły z tras samoloty lecące do Moskwy. Przestał tam też latać w środę narodowy przewoźnik Turcji – Turkish Airlines.

Rosjanie, którzy wykupili bilety na loty do Antalyi, Stambułu, Izmiru, Bodrum i Dalaman, nie mogli polecieć z Moskwy do Turcji. Turyści zostali poinformowani o przełożeniu lotów, ale dokładne daty wciąż nie są znane.