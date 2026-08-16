Flamingo to ukraiński pocisk manewrujący, który od niedawna skutecznie zastąpił amerykańskie systemy Patriot, których Ukrainie dramatycznie brakuje do obrony przed rosyjską agresją. Odpalany jest z lądu o deklarowanym zasięgu do 3000 km i masie głowicy bojowej wynoszącej około 1000–1150 kg. Został on opracowany przez prywatną firmę Fire Point w 2025 roku. Może osiągać prędkość do 950 km/h, a koszt to mniej niż 1 milion euro – wielokrotnie mniej niż kosztuje pocisk do systemów Patriot.

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Czytaj więcej Biznes Flamingi uderzyły w Iskandery. Rosyjskie zakłady zbrojeniowe płoną Nocą z piątku na sobotę rosyjski Wołgograd został zaatakowany ukraińskimi rakietami Flamingo. Trafiły one w zakłady obronne Tytan-Barrykady, produk...

W niedzielę rano, 16 sierpnia, Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że „siły rosyjskie zaatakowały zakład Fire Point, specjalizujący się w produkcji pocisków Flamingo, a także zakład Kijów-111, w którym produkowano pociski przechwytujące Chruszcz i drony przeciwlotnicze Harpia”.

Wojsko rosyjskie zaatakowało też zakłady kompleksu wojskowo-przemysłowego (MIC) w Kijowie, zakłady petrochemiczne w Krzemieńczuku oraz zakład metalurgiczny w Krzywym Rogu. Strona ukraińska potwierdziła pożar w hucie w Krzywym Rogu i atak na Krzemieńczuk. Są ofiary śmiertelne.

Co produkuje zakład Fire Point?

Jeżeli chodzi o Fire Point, to takiego potwierdzenia brak. Zakłady słyną z doskonałego kamuflażu i ochrony; specjalizują się w produkcji komponentów, głowic bojowych i rakiet wspomagających na paliwo stałe do pocisków manewrujących Flamingo. Rosjanie twierdzą, że trafione zostały również przedsiębiorstwo przemysłowe Kijów-111 (Ukrdefense Company LLC), produkujące komponenty do dronów szturmowych, dronów przechwytujących Chruszcz i dronów przeciwlotniczych Harpia.

Ze swojej strony Ukraina uderzyła nocą w oddziały rakietowe Rosji na Krymie. Zniszczone zostały magazyny pocisków i amunicji, a także most kolejowy umożliwiający dostawy z Rosji. Siły obronne zaatakowały pozycje rosyjskiego systemu rakietowego Bastion na okupowanym Krymie. To właśnie z tej instalacji Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy pociski Onyx i Cyrkon. Poinformowało o tym biuro prasowe Marynarki Wojennej Ukrainy.

Marynarka podkreśliła, że ​​system rakietowy Bastion jest rzadką i kosztowną bronią, której rosyjscy okupanci używają do wystrzeliwania naddźwiękowych pocisków Onyx i hipersonicznych pocisków Cyrkon w kierunku południowej i innych regionów Ukrainy, przypomina agencja UNIAN.