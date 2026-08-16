Stoisko ukraińskiej firmy Fire Point, produkującej pociski Flamingo, na targach Eurosatory 2026
Flamingo to ukraiński pocisk manewrujący, który od niedawna skutecznie zastąpił amerykańskie systemy Patriot, których Ukrainie dramatycznie brakuje do obrony przed rosyjską agresją. Odpalany jest z lądu o deklarowanym zasięgu do 3000 km i masie głowicy bojowej wynoszącej około 1000–1150 kg. Został on opracowany przez prywatną firmę Fire Point w 2025 roku. Może osiągać prędkość do 950 km/h, a koszt to mniej niż 1 milion euro – wielokrotnie mniej niż kosztuje pocisk do systemów Patriot.
Czytaj więcej
Nocą z piątku na sobotę rosyjski Wołgograd został zaatakowany ukraińskimi rakietami Flamingo. Trafiły one w zakłady obronne Tytan-Barrykady, produk...
W niedzielę rano, 16 sierpnia, Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że „siły rosyjskie zaatakowały zakład Fire Point, specjalizujący się w produkcji pocisków Flamingo, a także zakład Kijów-111, w którym produkowano pociski przechwytujące Chruszcz i drony przeciwlotnicze Harpia”.
Wojsko rosyjskie zaatakowało też zakłady kompleksu wojskowo-przemysłowego (MIC) w Kijowie, zakłady petrochemiczne w Krzemieńczuku oraz zakład metalurgiczny w Krzywym Rogu. Strona ukraińska potwierdziła pożar w hucie w Krzywym Rogu i atak na Krzemieńczuk. Są ofiary śmiertelne.
Jeżeli chodzi o Fire Point, to takiego potwierdzenia brak. Zakłady słyną z doskonałego kamuflażu i ochrony; specjalizują się w produkcji komponentów, głowic bojowych i rakiet wspomagających na paliwo stałe do pocisków manewrujących Flamingo. Rosjanie twierdzą, że trafione zostały również przedsiębiorstwo przemysłowe Kijów-111 (Ukrdefense Company LLC), produkujące komponenty do dronów szturmowych, dronów przechwytujących Chruszcz i dronów przeciwlotniczych Harpia.
Czytaj więcej
Najpierw przemówił szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow zapowiedział kontynuowanie trwającej piąty rok agresji na Ukrainę. Reakcja rosyjskic...
Ze swojej strony Ukraina uderzyła nocą w oddziały rakietowe Rosji na Krymie. Zniszczone zostały magazyny pocisków i amunicji, a także most kolejowy umożliwiający dostawy z Rosji. Siły obronne zaatakowały pozycje rosyjskiego systemu rakietowego Bastion na okupowanym Krymie. To właśnie z tej instalacji Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy pociski Onyx i Cyrkon. Poinformowało o tym biuro prasowe Marynarki Wojennej Ukrainy.
Marynarka podkreśliła, że system rakietowy Bastion jest rzadką i kosztowną bronią, której rosyjscy okupanci używają do wystrzeliwania naddźwiękowych pocisków Onyx i hipersonicznych pocisków Cyrkon w kierunku południowej i innych regionów Ukrainy, przypomina agencja UNIAN.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas