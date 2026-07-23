Premier Tusk podkreślił, że podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach programu PERUN to zastrzyk pomysłów, pieniędzy i technologii polskiej nauki i firm dla polskiej armii. Zaznaczył, że program to 753 mln zł na 29 przełomowych projektów.

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Donald Tusk: Piszemy nową historię polskiego wojska

Program PERUN to wspólna inicjatywa MON, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR; celem jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenia wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu.

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- Piszemy nową historię polskiego wojska - zaznaczył szef rządu podczas uroczystości podpisania umów. - Mówimy od wielu miesięcy, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy. Jesteśmy na dobrej drodze. (...) Jest to możliwe dzięki mądremu wykorzystywaniu wszystkich możliwości, jakie daje nam współczesna pozycja Polski w Europie i w świecie - wskazał premier. Dodał, że rolą polskiego rządu jest też utrwalanie mądrych sojuszy.

Tusk podkreślił, że podpisane umowy w ramach PERUN to wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii i talentów ludzkich oraz polskich technologii.

Donald Tusk: Każda umowa oddala ryzyko ataku na Polskę, napastnik 10 razy się zastanowi

Szef rządu mówił w Muzeum Wojska Polskiego, że każda umowa na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach programu PERUN „oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę”.

Premier, nawiązując do zaawansowania technologicznego tych projektów, ocenił, że „to jest tak naprawdę wejście w epokę, w której o skuteczności państw, o skuteczności na potencjalnym polu walki, decydować będzie ludzki umysł, a o bezpieczeństwie i skuteczności żołnierzy będą decydowały technologie”. - Każda taka decyzje o zainwestowaniu naszych pieniędzy w nowoczesne technologie i w podnoszenie zdolności bojowych naszych sił zbrojnych, naszej armii, naszych żołnierzy, to jest kolejny moment, kiedy każdy potencjalny napastnik zastanowi się 10 razy zanim zaplanuje jakieś agresywne kroki wobec Polski – podkreślił Tusk. Dodał, że dzisiaj Polska jest w czołówce państw na świecie skutecznie przygotowujących się do obrony na wypadek ataku.

We wpisie na X szef rządu doprecyzował, że program PERUN to 753 miliony złotych na 29 przełomowych projektów polskiej nauki i przemysłu dla naszej armii. „Obronność MADE IN POLAND!” - napisał.