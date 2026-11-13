Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” odniósł się do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który na Marszu Niepodległości powiedział, że rząd jest gotów użyć siły wobec opozycji i może dojść do „przelewu krwi”.

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– Widać, co ma w głowie poseł Kaczyński. Te słowa to jakaś psychologiczna projekcja. On dla własnego politycznego interesu nie zawahałby się podpalić Polski. A oskarża o to obecny rząd – skomentował Kierwiński.

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Szef MSWiA podkreślił, że „dziś policja zachowuje się profesjonalnie, nie wchodzi w awantury, obniża napięcie” i cieszy się jednocześnie, że Marsz Niepodległości przebiegł spokojnie, bez większych incydentów.

– Ale z drugiej strony był to marsz, na którym wielu ludzi wprost demonstrowało swoje skrajne poglądy, palono flagi, spalono zdjęcia polskiego premiera. Ponadto widzieliśmy szczucie ze strony dziennikarzy TV Republika, hasła, które wygłaszano na antenie. Trudno mówić o pokojowej manifestacji – zauważył.

Marcin Kierwiński: Zamachowiec w Krakowie został unieszkodliwiony w rekordowo krótkim czasie

Kierwiński pochwalił również działania policji w reakcji na strzelaninę w Krakowie. Jak podkreślił, „w ciągu zaledwie trzech minut zamachowiec został unieszkodliwiony”, a patrząc na wydarzenia w Europie i w USA „to rekordowo krótki czas”. Wskazał, że przebieg zdarzeń wciąż jest przedmiotem postępowań kontrolnych i na ich podstawie dojdzie do weryfikowania procedur.

– Trzeba jasno powiedzieć, że celem państwa w tego typu sytuacjach jest minimalizowanie liczby ofiar i jak najszybsze unieszkodliwienie napastnika. Wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać – zaznaczył.

Marcin Kierwiński: Dozbrajamy policję. Patroli z długą bronią będzie więcej

W dyskusji publicznej pojawiają się głosy, że policja powinna być częściej uzbrojona w broń długą. Szef MSW skomentował, że nie sądzi akurat, by w przypadku tragedii w Krakowie to coś zmieniło, ale ocenę pozostawia ekspertom od zwalczania terroryzmu. – Proszę jednak pamiętać, że używanie długiej broni w zatłoczonych miejscach takich jak centra miast, powoduje dodatkowe ryzyko – zauważył.

Mimo to Kierwiński zaznaczył, że jest „przekonany, że policja musi mieć więcej długiej broni”.

– Dlatego ją dozbrajamy. Liczyliśmy, że sfinansujemy to z programu SAFE, jednak SAFE został zawetowany przez prezydenta Nawrockiego. Niedawno udało się inaczej poukładać przegródki w budżecie tak, by unijne pieniądze jednak dotarły do policji. Ale przez nieodpowiedzialne weto prezydenta straciliśmy pół roku – stwierdził.

Kierwiński wymienił, że rząd planuje zaopatrzyć w pistolety maszynowe niemal wszystkich policjantów. – Ale nie chodzi tylko o zakup broni. Pistolety maszynowe trzeba odpowiednio przechowywać, należy szkolić policjantów. Budujemy cały system – zaznaczył.

Minister zapewnił, że po zdarzeniach w Krakowie w pracy policji i służb nastąpi „potężna zmiana” i „patroli z długą bronią będzie na polskich ulicach więcej”.

Zauważył również, że policjanci w Krakowie „nosili kamizelki taktyczne bez tzw. wkładu balistycznego” i dostał sygnał, że „wielu funkcjonariuszy nie przepada za pełnymi kamizelkami, bo są niewygodne, krępują ruchy”. Mimo to Kierwiński zaznaczył, że jest zwolennikiem tego, by każdy policjant wyposażony był w kamizelkę kuloodporną.

Zamach w Krakowie. Na miejsce skierowano 30 policyjnych patroli

Na zarzuty o to, że obecność radiowozu z dwoma bohaterskimi policjantami na miejscu była kwestią szczęścia, Kierwiński odpowiedział, że to nie był przypadek. – To nie jest kwestia szczęścia, tylko specyfiki służby. Policja ciągle patroluje miejsca, w których jest dużo ludzi. Właśnie takie, jak krakowski Rynek – podkreślił.

Jak wskazał, „w sobotę nadeszło 40 zgłoszeń, że wybuchła strzelanina i skierowano tam 30 policyjnych patroli. 19 było na miejscu w ciągu pierwszych minut. Wszystko odbyło się tak, jak powinno”.

Zapytany, dlaczego na nagraniach nie widać tych 30 radiowozów, odpowiedział, że „rozmawiamy o realnym życiu, a nie o filmach akcji”.

– Na filmach w pościgu policyjnym za bandytą jedzie kilkanaście radiowozów. W Krakowie radiowozy wysłano do zablokowania dróg wyjazdowych, by zamachowiec nie uciekł. Wszystkie załogi były wówczas w okolicach Rynku, funkcjonariuszy policji było tam wtedy bardzo dużo – podkreślił.