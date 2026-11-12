Czechy dostarczą Ukrainie 16 samolotów Skyfox – poinformował czeski minister przemysłu i handlu Karel Havlíček, który przebywa z dwudniową misją gospodarczą w Ukrainie. Portal České noviny przypomina, że dostawa czterech samolotów została już wcześniej uzgodniona, a Havlíček rozmawiał teraz z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim o przekazaniu kolejnych 12 maszyn.

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Ukraina już wcześniej wyrażała zainteresowanie lekkimi samolotami bojowymi L-159 ALCA, znajdującymi się na wyposażeniu czeskiej armii, i prowadziła w tej sprawie rozmowy z Pragą. Ukraińskie siły zbrojne chciały wykorzystywać te maszyny do zwalczania dronów, które rosyjska armia niemal każdej nocy wysyła do ataków na cele w Ukrainie.

Rząd premiera Andreja Babiša ostatecznie odmówił jednak przekazania samolotów, argumentując, że są one potrzebne czeskiemu wojsku. Szef Sztabu Generalnego Miroslav Hlaváč powiedział w ubiegłym miesiącu czeskiej agencji ČTK, że sprawa jest już zamknięta. W tym kontekście wspomniał jednak o możliwości dostarczenia Ukrainie samolotów L-39 Skyfox – informuje portal České noviny.

Samoloty L-39 Skyfox do zwalczania rosyjskich dronów

Zakłady Aero Vodochody produkują obecnie około 12 odrzutowych samolotów szkolnych L-39 Skyfox rocznie. Według wcześniejszych deklaracji kierownictwa spółki moce produkcyjne można zwiększyć do 18 maszyn rocznie. Firma sprzedała dotychczas ponad 40 takich samolotów, a według danych z września tego roku jej portfel zamówień zapewnia wykorzystanie mocy produkcyjnych do drugiego kwartału 2027 r.

Dla Ukrainy prawdopodobnie przeznaczona byłaby opracowywana obecnie wersja przeciwdronowa, oznaczona jako Drone Hunter. Jej głównym zadaniem ma być niszczenie wrogich bezzałogowych statków powietrznych przy znacznie niższych kosztach eksploatacji niż w przypadku wykorzystania klasycznych myśliwców.

Aero zaprezentowało już konfigurację wyposażoną w elektrooptyczny system celowniczy oraz wyrzutnie kierowanych pocisków rakietowych kalibru 70 mm. Przy ich integracji i testowaniu współpracuje między innymi z belgijską firmą Thales. Drone Hunter nie został dotychczas wykorzystany operacyjnie, a jego możliwości wymagają potwierdzenia w kolejnych testach.

Czeskie firmy chcą zwiększyć wydobycie gazu w Ukrainie

Czeski minister przemysłu i handlu rozmawiał również z szefem administracji wojskowej obwodu lwowskiego Maksymem Kozyckim o rozszerzeniu wydobycia gazu przez czeskie firmy w Ukrainie, a także o możliwości ich zaangażowania w prace budowlane i dostawy technologii dla lwowskiego szpitala.

– Rozmawialiśmy przede wszystkim o dalszej współpracy w dziedzinie wydobycia surowców, ponieważ na przykład czeska spółka MND działa już w obwodzie lwowskim. Chcielibyśmy, aby rozszerzyła działalność także na inne części Ukrainy – powiedział Havlíček.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim perspektyw rozwoju działalności wydobywczej MND w obwodzie lwowskim. Spółka jest obecna na ukraińskim rynku od 2014 r. Za jedną ze swoich najważniejszych decyzji uważa pozostanie w Ukrainie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r.

Czeski eksport do Ukrainy gwałtownie rośnie

Według danych czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu bilans wymiany handlowej między Czechami a Ukrainą w latach 2023–2025 był dodatni dla Czech.

W ubiegłym roku czescy eksporterzy sprzedali do Ukrainy towary o wartości około 63,2 mld koron, podczas gdy wartość ukraińskiego eksportu do Czech wyniosła 38,8 mld koron. W porównaniu z 2023 r. czeski eksport do Ukrainy wzrósł o 40,9 proc.

Jak podkreśla Tomáš Kopečný z Czeskiej Izby Gospodarczej, Ukraina staje się coraz ważniejszym rynkiem dla czeskich przedsiębiorstw – informuje portal České noviny.