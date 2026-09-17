– Nawodne drony, z których Finlandia i Szwecja mogłyby skorzystać jeszcze w tym roku, przypominają żaglówki i są wyposażone w czujniki oraz kamery i radary – wynika ze słów dowódcy fińskiej marynarki wojennej kontradmirała Tuomasa Tiilikainena, który spotkał się ze szwedzkim dowództwem w Suomenlinna, historycznej twierdzy morskiej położonej kilka kilometrów od wybrzeża Helsinek.

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Szwecja ma pomóc Finlandii strzec bezpieczeństwa wód Zatoki Fińskiej. Wyśle korwetę

– Bezzałogowe statki operujące na morzu przesyłają obraz sytuacji do naszych centrów operacyjnych. Wówczas będziemy w stanie zidentyfikować nieznane jednostki na morzu i na tej podstawie podjąć decyzję o wysłaniu na miejsce okrętu będącego aktualnie w gotowości – powiedział Tiilikainen w telewizji Yle.

Szwecja w ramach wspólnej operacji nadzoru morskiego wyśle w najbliższych tygodniach na wody Zatoki Fińskiej korwetę. Jednostka w razie zagrożenia będzie mogła użyć siły. Według Tiilikainena wsparcie ze strony Szwecji wynika z konieczności koncentracji fińskich zasobów na wschodniej części Zatoki, gdzie mogą przedostawać się drony biorące udział w atakach na Ukrainę i kontratakach na Rosję.

Rosyjski dron u brzegu fińskiej wyspy. Rosyjski okręt strzelał flarami do duńskiego śmigłowca

W ostatnich dniach na wodach Morza Bałtyckiego doszło do incydentu, w czasie którego rosyjska fregata wystrzeliła dwie flary w kierunku duńskiego śmigłowca. Duński MSZ w związku z incydentem wezwał rosyjskiego ambasadora. Z kolei Rosja oskarżyła pilotów duńskich śmigłowców o dokonywanie „groźnych manewrów” w pobliżu rosyjskich okrętów.

Na początku września fińska straż graniczna poinformowała, że dron znaleziony na brzegu jednej z wysp w pobliżu Porvoo (ok. 80 km na wschód od Helsinek) to prawdopodobnie bezzałogowiec Geoscan 701 produkcji rosyjskiej, wykorzystywany m.in. do obrazowania terenu.

Od początku tego roku na terytorium Finlandii odnotowano również cztery incydenty z udziałem dronów ukraińskich użytych do kontrataków na cele w Rosji.