Wzmocnienie szwedzkiej armii cieszy fińskiego ministra obrony
Szwecja poinformowała 7 września o zakupie 10 jednostek amerykańskiego systemu wyrzutni rakiet HIMARS i planach produkcji amunicji do nich. Finlandia z kolei, w ramach porozumienia o współpracy między krajami, będzie zajmować się konserwacją tych systemów rakietowych.
Czytaj więcej
Będziemy bronili każdej piędzi alianckiego terytorium. Właśnie dlatego nasze myśliwce Gripeny były w Polsce - mówi szwedzki minister obrony Szwecji...
Wyrzutnie będą do użytku także w Finlandii. – Bez wątpienia wezmą udział w obronie Laponii – potwierdził dowódca szwedzkich wojsk lądowych gen. Johan Pekkari, zapytany przez dziennik „Iltalehti”. Szwedzki batalion stanowi obecnie trzon nowo powołanych Wysuniętych Sił Lądowych NATO (FLF Finland) operujących na północy Finlandii.
Zestaw HIMARS
Według fińskiego ministra obrony Anttiego Hakkanena wyrzutnie rakietowe pozyskane przez Szwecję w ramach współpracy koncernów Lockheed Martin oraz Saab poprawią bezpieczeństwo Finlandii i całego regionu nordyckiego. – Zasoby państw na tyłach są wykorzystywane do obrony granic państw na froncie – stwierdził Hakkanen.
Fiński minister obrony podkreślił w oświadczeniu, że „pogłębiona fińsko-szwedzka współpraca obronna wzmacnia wspólny system odstraszania oraz zbiorową obronę NATO w regionie północnym”. – Znaczna siła ognia pozyskana przez Szwecję przynosi korzyści Finlandii – przyznał szef resortu obrony Finlandii.
Finlandia posiada już ciężkie gąsienicowe wyrzutnie rakietowe M270 MLRS, wykorzystujące ten sam typ amunicji co stosowana w wyrzutniach HIMARS, których moduły montowane są na platformach ciężarówek.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas