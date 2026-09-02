– Robimy, co w naszej mocy, ale to trudne – przyznał szef miejscowej policji Anek Srathongyoo, cytowany przez brytyjski dziennik „Independent”, odnosząc się do wyzwań związanych z powstrzymaniem potencjalnego nagabywania klientów, w tym marynarzy, przez osoby świadczące usługi seksualne w miejscach publicznych.

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Przed przybyciem okrętu policja w miniony weekend zatrzymała ok. 50 osób podejrzanych o prostytucję. Zapowiedziano dodatkowe patrole w okolicach plaży i dzielnicy klubów nocnych.

USS Abraham Lincoln spędził 286 dni na morzu

Amerykański lotniskowiec spędził na morzu 286 dni, w tym czasie brał udział m.in. w misji na Bliskim Wschodzie. Według amerykańskich polityków ustanowił on współczesny rekord pod względem czasu na morzu bez zawijania do portu. Na pokładzie znajduje się ok. 5 tys. marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, którzy przez pięć dni będą odpoczywać na lądzie. Według doniesień prasowych przedłużająca się misja i złe warunki panujące na okręcie spowodowały u żołnierzy problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym próby samobójcze.

Pattaya liczy na wydatki 5 tys. wojskowych

Władze w Tajlandii liczą na ożywienie lokalnej gospodarki. Burmistrz Pattai Poramase Ngampiches szacuje, że każdy wojskowy będzie wydawał na lądzie równowartość ok. 30–91 USD dziennie. Dla komfortu wojskowych zapewniono flotę autobusów, które będą ich wozić do centrum miasta.

Foto: PAP/EPA

Prostytucja nielegalna także według amerykańskiego prawa wojskowego

Agencja AP zwróciła uwagę, że nie tylko tajlandzkie prawo uznaje prostytucję za nielegalną, ale też art. 134 amerykańskiego Kodeksu Sprawiedliwości Wojskowej (UCMJ) klasyfikuje płacenie za seks za przestępstwo podlegające sądowi wojskowemu. Dodatkowo – jak przekazał Poramase Ngampiches – wojskowych obowiązuje zakaz udziału w wybranych aktywnościach, w tym skokach na bungee, boksie oraz w sportach wodnych i pływaniu na skuterach.

Pattaya od dekad kojarzona z turystyką seksualną

Pattaya, położona ok. 100 km na południowy wschód od stolicy Tajlandii, Bangkoku, to dawna wioska rybacka, która jeszcze w czasach wojny w Wietnamie zyskała reputację centrum turystyki seksualnej, stanowiąc bazę wypadową dla żołnierzy USA.