Samolot M28 Bryza
Osiemnastego sierpnia na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską nr 18517. Złożyła ją 10 lipca grupa posłów PiS, wśród których byli Fryderyk Kapinos, Mariusz Błaszczak i Ewa Leniart. Tematem interpelacji był brak zamówień dla PZL Mielec. W punkcie piątym posłowie zapytali o plany resortu w sprawie zakupu nowych samolotów M28 oraz modernizacji tych już eksploatowanych.
Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w MON Paweł Bejda. Fragment dotyczący mieleckiego samolotu to zaledwie jedno zdanie, które brzmi: „aktualnie prowadzone są analizy dotyczące modyfikacji samolotów M-28 do wersji C-UAS (counter-unmanned aircraft systems, czyli system zwalczania bezzałogowców)”.
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Pytanie miało dwie części. Odpowiedź dotyczy wyłącznie jednej. O zakupie nowych egzemplarzy resort nie napisał nic, mimo że to właśnie zamówienia produkcyjne były istotą interpelacji. W 2026 roku PZL Mielec kończy realizację kontraktu na 32 śmigłowce Black Hawk dla Filipin, a kolejne zlecenia to serie po dwie lub trzy sztuki. Pytanie o nowe M28 nie było więc wyłącznie pytaniem o sprzęt, a raczej o to, czy zakład dostanie zamówienia, a ludzie w nim zatrudnieni będą mieli pracę.
Trzy miesiące wcześniej ton wypowiedzi MON ws. planów dotyczących Bryz był inny. Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, wówczas zastępca dowódcy, a obecnie Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), zapowiadał, że pierwszy prototyp Bryzy trafi do modyfikacji do wariantu antydronowego natychmiast po podpisaniu umowy między Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych a wykonawcą. Wynikało z tego, że decyzja kierunkowa już zapadła, a otwarty pozostaje wyłącznie termin oraz szczegóły kontraktu.
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Sierpniowe pismo tego nie potwierdza. Nie ma w nim mowy ani o postępowaniu, ani o pracach nad umową. Wystąpienie na konferencji branżowej (a taki charakter miała zapowiedź generała Nowaka) rządzi się innymi prawami, niż dokument podpisany przez sekretarza stanu i skierowany do Sejmu. W tym drugim przypadku waży się każde słowo. Sformułowanie „prowadzone są analizy” nie zobowiązuje do niczego i najczęściej oznacza, że danej sprawie niewiele się dzieje.
Reakcja strony społecznej była jednoznaczna. NSZZ „Solidarność” PZL Mielec podsumowała odpowiedź resortu jako grę na zwłokę, wskazując, że w sprawie M28 ponownie ludzie odsyłani są do trwających analiz. Tymczasem zaplecze produkcyjne jest kompletne: gotowa platforma, pełne polskie prawa własności intelektualnej, deklarowany czas doposażenia od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Brakuje jednak decyzji, która, sądząc po sierpniowej odpowiedzi na interpelację, wciąż nie zapadła i raczej nie zapowiada się, by miała zapaść szybko.
O jakim samolocie mowa? M28 to dwusilnikowy turbośmigłowiec krótkiego startu i lądowania, zdolny oderwać się z pasa liczącego niespełna 550 metrów, także trawiastego, i utrzymać się w powietrzu ponad sześć godzin. W polskim lotnictwie wojskowym służy dziś około 37 takich maszyn różnych wersji.
Dron Shahed-136
W wersji antydronowej chodzi o platformę lecącą z prędkością zbliżoną do Shaheda i zdolną patrolować wyznaczony sektor przez kilka godzin, czyli wykonującą misję, której nie opłaca się wykonywać przy wykorzystaniu myśliwców.
Producent zakłada architekturę otwartą: w najprostszej konfiguracji M28 Bryza przystosowana do polowania na drony byłaby wyposażona w głowicę elektrooptyczną i termowizyjną, stanowiska operatorów oraz karabiny maszynowe 7,62 lub 12,7 mm. Docelowo posiadałaby zdalnie sterowane stanowiska strzeleckie, kierowane rakiety kalibru 70 mm i byłaby zintegrowana z systemami dowodzenia. Wzorzec jest sprawdzony bojowo. Ukraińskie An-28, poradzieccy poprzednicy Bryzy, od miesięcy polują nocami na rosyjskie drony.
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