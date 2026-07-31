Xi Jinping przedstawił oczekiwania wobec Chin
Wystąpienie chińskiego przywódcy przypada na czas czystek w dowództwie, które - zdaniem analityków - zagrażają gotowości bojowej sił zbrojnych przed zbliżającym się 100-leciem ich powstania.
- Lufa karabinu musi zawsze słuchać dowództwa partii – oznajmił Xi podczas sesji Biura Politycznego KPCh, zwołanej w przededniu przypadającego 1 sierpnia Dnia Powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW). Xi, który stoi na czele Centralnej Komisji Wojskowej (CKW), podkreślił, że „podstawowym kryterium oceny” modernizacji Armii Ludowo-Wyzwoleńczej pozostaje jej realna skuteczność bojowa.
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Deklaracja o potrzebie wzmocnienia dyscypliny ideologicznej i bezwzględnej walce z korupcją przy realizacji kluczowych projektów zbrojeniowych zbiega się w czasie z serią przetasowań w strukturach obronnych. Dochodzenia w sprawach defraudacji w siłach zbrojnych doprowadziły w ostatnich miesiącach do usunięcia wysokich rangą wojskowych, w tym członków CKW oraz dwóch byłych ministrów obrony.
W ocenie ekspertów zjawisko to obnażyło uchybienia w systemie dowodzenia i przełożyło się na bieżącą sprawność operacyjną sił zbrojnych. Czystki – jak przekonuje Xi – mają uzdrowić struktury i uszczelnić system nadzoru, jednak krytycy podkreślają, że służą one również do eliminowania przeciwników politycznych i konsolidacji władzy.
Chiński przywódca nakreślił jednocześnie kierunek transformacji technologicznej, wzywając do budowy „inteligentnego systemu wojskowego” poprzez szerokie wykorzystanie broni bezzałogowej oraz systemów informatycznych.
Tajwan
Dążenie do integracji nowoczesnych technologii wpisuje się w cel osiągnięcia kluczowych zdolności do 2027 roku – daty wskazywanej przez amerykański wywiad jako próg wyznaczony armii do uzyskania ewentualnej gotowości do działań wokół Tajwanu.
Xi zaapelował również do władz cywilnych o zacieśnienie współpracy z sektorem wojskowym i budowanie społecznego wsparcia dla obronności. Systemowe scalanie potencjału gospodarczego z potrzebami armii ma stanowić fundament realizacji długofalowej strategii państwa.
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