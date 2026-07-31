Wystąpienie chińskiego przywódcy przypada na czas czystek w dowództwie, które - zdaniem analityków - zagrażają gotowości bojowej sił zbrojnych przed zbliżającym się 100-leciem ich powstania.

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Xi Jinping dokonuje czystek w armii i przekonuje, że w ten sposób ją uzdrawia

- Lufa karabinu musi zawsze słuchać dowództwa partii – oznajmił Xi podczas sesji Biura Politycznego KPCh, zwołanej w przededniu przypadającego 1 sierpnia Dnia Powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW). Xi, który stoi na czele Centralnej Komisji Wojskowej (CKW), podkreślił, że „podstawowym kryterium oceny” modernizacji Armii Ludowo-Wyzwoleńczej pozostaje jej realna skuteczność bojowa.

Deklaracja o potrzebie wzmocnienia dyscypliny ideologicznej i bezwzględnej walce z korupcją przy realizacji kluczowych projektów zbrojeniowych zbiega się w czasie z serią przetasowań w strukturach obronnych. Dochodzenia w sprawach defraudacji w siłach zbrojnych doprowadziły w ostatnich miesiącach do usunięcia wysokich rangą wojskowych, w tym członków CKW oraz dwóch byłych ministrów obrony.

W ocenie ekspertów zjawisko to obnażyło uchybienia w systemie dowodzenia i przełożyło się na bieżącą sprawność operacyjną sił zbrojnych. Czystki – jak przekonuje Xi – mają uzdrowić struktury i uszczelnić system nadzoru, jednak krytycy podkreślają, że służą one również do eliminowania przeciwników politycznych i konsolidacji władzy.

Xi Jinping oczekuje postawienia przez chińską armię na systemy bezzałogowe i informatyczne

Chiński przywódca nakreślił jednocześnie kierunek transformacji technologicznej, wzywając do budowy „inteligentnego systemu wojskowego” poprzez szerokie wykorzystanie broni bezzałogowej oraz systemów informatycznych.

Tajwan Foto: PAP

Dążenie do integracji nowoczesnych technologii wpisuje się w cel osiągnięcia kluczowych zdolności do 2027 roku – daty wskazywanej przez amerykański wywiad jako próg wyznaczony armii do uzyskania ewentualnej gotowości do działań wokół Tajwanu.

Xi zaapelował również do władz cywilnych o zacieśnienie współpracy z sektorem wojskowym i budowanie społecznego wsparcia dla obronności. Systemowe scalanie potencjału gospodarczego z potrzebami armii ma stanowić fundament realizacji długofalowej strategii państwa.