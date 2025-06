Obecnie najbardziej prawdopodobny wydaje się więc wybór między ofertami niemiecką i francuską. Choć to, co jest obecnie, wcale nie musi być aktualne za trzy miesiące. Jednak nawet jeśli faktycznie politycy się na coś zdecydują, to najpierw polska delegacja powinna odwiedzić Francję i Hiszpanię, czyli dwa kraje, w których jeszcze nie była, by rozmawiać o „Orce”.

Jeśli do tego nie dojdzie, to oferenci, którzy nie zostaną wybrani, będą mieli mocne podstawy, by ten wybór zaskarżyć. A to będzie oznaczać kolejne opóźnienia, w najgorszym scenariuszu nawet unieważnienie całego postępowania. Tymczasem takie wizyty, w których powinni uczestniczyć m.in. przedstawiciele kierownictw AU i resortu obrony, od miesięcy nie mogą się odbyć. Mimo że już były przygotowane. To głównie efekt tego, że w ostatnich miesiącach zainteresowanie polityków tym tematem mocno zmalało.

I tego faktu nie zmieniają deklaracje, że program „Orka” sfinansujemy z unijnego instrumentu SAFE, z którego wszystkie kraje członkowskie UE będą mogły pożyczyć łącznie do 150 mld euro na zakup uzbrojenia. Wbrew zapowiedziom Władysława Kosiniaka-Kamysza nie sfinansujemy zakupu okrętów podwodnych z tych pożyczek, ponieważ wymagają one tego, by program został zamknięty do końca 2030 r. Nawet gdybyśmy podpisali umowę dziś, to nie ma na to szans, ponieważ produkcja takiego okrętu zajmuje ok. sześciu lat. I to bez opóźnień, które w tej branży się często zdarzają. Ewentualnie w grę może wchodzić zakup pomniejszych systemów uzbrojenia, które później zostaną zainstalowane na okrętach. Jednak taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

Piłka po stronie polityków

Co dalej z kosztującym kilkanaście miliardów złotych zakupem trzech okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej? Decyzja jest w rękach polityków (jesteśmy na etapie rozmów międzyrządowych). Powinna zostać podjęta na podstawie ofert dotyczących nie tylko parametrów samych okrętów, ale też współpracy przemysłowej, wojskowej, a przede wszystkim polityczno-strategicznej. Zapewne zostanie ona podjęta na najwyższym szczeblu, w trójkącie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – MON – MSZ. By to się wydarzyło, politycy muszą się tą sprawą zająć. W ostatnich miesiącach nie znajdowali na to czasu. Czy coś się zmieni w najbliższych tygodniach?

Stanowisko MON

Co na to wszystko Ministerstwo Obrony Narodowej? W odpowiedzi na list otwarty marynarzy, Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że „po zakończeniu konsultacji (międzyrządowych – red.) zainicjujemy procedurę pozyskania okrętów. (…) Naszym celem jest decyzja oparta na wiedzy, odpowiedzialności i zapewniająca rzeczywistą gotowość operacyjną – nie deklaracja, lecz realne zdolności.