Ruta to rodzina pocisków manewrujących z napędem odrzutowym, którą stworzyła firma Destinus, mająca swoją siedzibę w Holandii. Firmę założył w 2021 roku w Szwajcarii Michaił Kokoricz, Rosjanin i przedsiębiorca urodzony na Syberii. Dwa lata po wybuchu wojny Kokoricz, w akcie protestu przeciwko działaniom swojej ojczyzny i polityce Władimira Putina, zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa.

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Siedem dronów firmy założonej przez Rosjanina uderzyło w Most Krymski

Broń produkowana przez firmę Destinus jest używana przez ukraińską armię. Do ataku na Most Krymski, do którego doszło w nocy z 16 na 17 listopada, po którym zawalił się jeden z łuków konstrukcyjnych mostu, w jego części samochodowej, wykorzystane miały zostać pociski Ruta Block 1 (mogą przenosić głowice o masie ok. 150 kg, mają zasięg kilkuset kilometrów). Ukraina miała wystrzelić dziewięć takich pocisków w stronę Mostu Krymskiego, siedem miało trafić w cel.

Uszkodzenie zbudowanego kosztem 3,5 mld dolarów Mostu Krymskiego, flagowej inwestycji Władimira Putina, łączącej okupowany Krym z Rosją kontynentalną, było bolesnym ciosem dla Rosji przed szczytem w Shenzhen, gdzie Putin ma spotkać się z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem.

Ołeksandr Danyluk, były minister finansów Ukrainy, a dziś prezes firmy Destinus, ujawnił agencji Reutera, że pociski Ruta produkowane przez jego firmę są jedynymi produkowanymi w zachodniej Europie pociskami, które zostały wykorzystane do ataku na przeprawę łączącą Kraj Krasnodarski z Krymem.

Ukraińcy mieli też wykorzystać w czasie ataku drony uderzeniowe dalekiego zasięgu Da Vinci produkowane przez firmę Destinus.

– Do przeprowadzenia tak ważnej misji wysyłasz coś, co dowiodło swojej skuteczności – podkreślił Danyluk. – Po drugie coś, co jest produkowane w wystarczających ilościach – dodał.

Most Krymski Foto: PAP

Danyluk podkreślił, że w czasie operacji wykorzystano kilka systemów uzbrojenia, które współdziałały ze sobą.

Ukraina zaatakowała Most Krymski głównie bronią własnej produkcji

Wołodymyr Zełenski, potwierdzając ukraiński atak na Most Krymski opisał operację, która do tego doprowadziła jako siedmioetapową operację, w trakcie której, wzięto na cel rosyjską obronę przeciwlotniczą, systemy radarowe, sprzęt do walki radioelektronicznej. Ukraińcy użyli do uderzenia przede wszystkim uzbrojenia produkowanego na Ukrainie – m.in. pocisków manewrujących Flamingo czy pocisków Neptun.

W przeszłości Ukraińcy atakowali cele w głębi Rosji innymi systemami uzbrojenia z Zachodu – np. brytyjsko-francuskimi pociskami Storm Shadow/SCALP-EG czy pociskami ATACMS. Jednak kurczące się zapasy tej broni sprawiły, że obecnie Ukraińcy, przeprowadzając ataki na głębokie zaplecze rosyjskiego frontu, używają uzbrojenia produkowanego głównie na Ukrainie.