Izraelski koncern zbrojeniowy Rafael zaprezentował nowy pocisk manewrujący Super Ice, wykorzystujący sztuczną inteligencję i wyposażony w 453-kilogramową głowicę bojową – poinformowały w środę izraelskie media. Pocisk można wystrzeliwać z samolotów, okrętów i wyrzutni lądowych.

Izrael: nowy pocisk manewrujący z użyciem sztucznej inteligencji

Super Ice należy do rodziny pocisków obejmującej Sea Breaker, zaprezentowany w 2021 r., i Ice Breaker z 2022 r. Jego głowica jest najcięższą spośród dotychczas ujawnionych głowic izraelskich pocisków rakietowych – podał „Haarec”.

Czytaj więcej

Element izraelskiego systemu Żelazna Kopuła
Konflikty zbrojne
Izrael: Rakieta spadała kilkanaście kilometrów od Jerozolimy

Nowy pocisk ma około siedmiu metrów długości, ponad dwukrotnie więcej niż poprzednik, i waży cztery razy tyle. Jest napędzany silnikiem odrzutowym, ma dwa niewielkie skrzydła i cztery stateczniki z tyłu.

Super Ice może lecieć zaledwie kilka metrów nad wodą, a nad lądem – tuż ponad koronami drzew, co utrudnia jego wykrycie. „Dobry pocisk manewrujący to taki, który przeciwnik wykrywa dopiero na krótko przed dotarciem do celu” – podkreślił producent w prezentacji przytoczonej przez dziennik „Kalkalist”.

Jak zaznaczył „Haarec”, dzięki systemom wspomaganym sztuczną inteligencją pocisk może samodzielnie docierać do celu również przy zakłóceniach nawigacji satelitarnej i w trudnych warunkach pogodowych.

Jest przeznaczony do precyzyjnych ataków na silnie chronione cele, m.in. bunkry i wyrzutnie rakietowe, z dużej odległości. Producent nie ujawnił jego zasięgu, choć wcześniejszy model mógł razić cele oddalone o około 300 km.

Koncern Rafael z ogromnymi zyskami z pocisków manewrujących 

Rodzina tych pocisków przyniosła do 2023 r. ponad miliard dolarów przychodów, a w 2024 r. zamówiono ponad tysiąc egzemplarzy. Rafael ma sześciu klientów, których nie ujawnia, jednak w 2025 r. zawarł umowę o produkcji pocisków w Indiach, a Azerbejdżan zaprezentował je w swoim arsenale.

Czytaj więcej

Celem irańskich ataków rakietowych jest m.in. Tel Awiw
Konflikty zbrojne
Nieoficjalnie: Izraelowi kończą się pociski do niszczenia irańskich rakiet

Jak podał portal Ynet, nie wiadomo również, czy wśród nabywców pocisków jest izraelska armia.

„Haarec” zauważył, że niszczycielską siłę pocisków manewrujących pokazały wojny w Ukrainie i Iranie. Rosja wielokrotnie ostrzeliwała nimi ukraińskie miasta, a podczas marcowego amerykańskiego ataku na Iran pociski manewrujące Tomahawk trafiły w szkołę, zabijając ponad 170 osób.