Izraelski koncern zbrojeniowy Rafael zaprezentował nowy pocisk manewrujący Super Ice, wykorzystujący sztuczną inteligencję i wyposażony w 453-kilogramową głowicę bojową – poinformowały w środę izraelskie media. Pocisk można wystrzeliwać z samolotów, okrętów i wyrzutni lądowych.

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Izrael: nowy pocisk manewrujący z użyciem sztucznej inteligencji

Super Ice należy do rodziny pocisków obejmującej Sea Breaker, zaprezentowany w 2021 r., i Ice Breaker z 2022 r. Jego głowica jest najcięższą spośród dotychczas ujawnionych głowic izraelskich pocisków rakietowych – podał „Haarec”.

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Nowy pocisk ma około siedmiu metrów długości, ponad dwukrotnie więcej niż poprzednik, i waży cztery razy tyle. Jest napędzany silnikiem odrzutowym, ma dwa niewielkie skrzydła i cztery stateczniki z tyłu.

Super Ice może lecieć zaledwie kilka metrów nad wodą, a nad lądem – tuż ponad koronami drzew, co utrudnia jego wykrycie. „Dobry pocisk manewrujący to taki, który przeciwnik wykrywa dopiero na krótko przed dotarciem do celu” – podkreślił producent w prezentacji przytoczonej przez dziennik „Kalkalist”.

Jak zaznaczył „Haarec”, dzięki systemom wspomaganym sztuczną inteligencją pocisk może samodzielnie docierać do celu również przy zakłóceniach nawigacji satelitarnej i w trudnych warunkach pogodowych.

Jest przeznaczony do precyzyjnych ataków na silnie chronione cele, m.in. bunkry i wyrzutnie rakietowe, z dużej odległości. Producent nie ujawnił jego zasięgu, choć wcześniejszy model mógł razić cele oddalone o około 300 km.

Koncern Rafael z ogromnymi zyskami z pocisków manewrujących

Rodzina tych pocisków przyniosła do 2023 r. ponad miliard dolarów przychodów, a w 2024 r. zamówiono ponad tysiąc egzemplarzy. Rafael ma sześciu klientów, których nie ujawnia, jednak w 2025 r. zawarł umowę o produkcji pocisków w Indiach, a Azerbejdżan zaprezentował je w swoim arsenale.

Jak podał portal Ynet, nie wiadomo również, czy wśród nabywców pocisków jest izraelska armia.

„Haarec” zauważył, że niszczycielską siłę pocisków manewrujących pokazały wojny w Ukrainie i Iranie. Rosja wielokrotnie ostrzeliwała nimi ukraińskie miasta, a podczas marcowego amerykańskiego ataku na Iran pociski manewrujące Tomahawk trafiły w szkołę, zabijając ponad 170 osób.