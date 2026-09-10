Już w piątek 11 września, rusza w stolicy województwa świętokrzyskiego pierwszy trzydniowy festiwal wojskowy Army Days, w ramach którego od piątku do niedzieli włącznie będzie można na Placu Wolności w Kielcach obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy używany przez polską armię. Wystawa jest otwarta dla publiczności i bezpłatna. Tego samego dnia w ramach festiwalu rozpocznie się też w kieleckim Grand Hotelu konferencja gospodarcza pt.: „Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze i informacyjne”, którą otworzy minister energii Miłosz Motyka.

Reklama Reklama

Ministerstwo Obrony Narodowej również zapowiedziało mnóstwo atrakcji na całe trzy dni. Jeszcze w piątek 11 września o godzinie 19.00 odbędzie się oficjalny capstrzyk, połączony z apelem pamięci i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem AK (Skwer im. Stefana Żeromskiego). Tego samego dnia na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury rozpocznie się pokaz filmów z Konkursu „Military Art”. Równocześnie zostanie otwarta wystawa fotografii i plastykiz Konkursu „Military Art” w foyer KCK, a na letniej scenie wystąpi Orkiestra Wojskowa z Radomia.

W sobotę wydarzeń będzie jeszcze więcej. Już o godzinie 9.00 zacznie się uroczysta msza święta w Bazylice Katedralnej w Kielcach, po czym o godzinie 11.00 odbędzie się uroczysty apel, połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego na placu Wolności. Również na tym placu nadal będzie można oglądać sprzęt wojskowy, w tym wyrzutnie rakietowe: HOMAR–K, HOMAR-A, czołgi: Abrams i K2, bojowy wóz piechoty BORSUK, a także ROSOMAKI, KRABY i lekki opancerzony transporter rozpoznawczy KLESZCZ. Również na Placu Wolności w samo południe zostanie zainaugurowany Festiwal Artystyczny Wojska Polskiego. W jego trakcie w sobotę i w niedzielę, usłyszymy utalentowanych wokalistów-amatorów z klubów wojskowych: Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, 5. batalionu strzelców podhalańskich, 2. Korpusu Polskiego, 19. Brygady Zmechanizowanej, 3. batalionu zmechanizowanego, w tym zespoły: „Riwiera”, „Dragon” i „Harnasie”. O godzinie 13.00 na Placu Wolności odbędą się też pokazy musztr paradnych Orkiestr Wojskowych

Również w sobotę, ale w Hali Legionów organizatorzy zapraszają na kolejną atrakcję, czyli Gortat Camp.

- To będzie trening dzieciaków z Marcinem Gortatem. Ponad setka młodych uczestników z lokalnych klubów sportowych przez kilka godzin będzie trenować z tym słynnym sportowcem z ligi NBA. Wstęp na widownię jest otwarty, więc zapraszamy wszystkich chętnych do Hali Legionów w Kielcach. Treningi zaczynają się o godzinie 13.00 – mówi Jarosław Panek, kierownik marketingu Parku Legend, który jest jednym z partnerów festiwalu Army Days.

O godzinie godz. 14.00, ale na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbędzie się z kolei koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, zaś po południu znów warto się pojawić na Placu Wolności, bo o godzinie 19.00 rozpocznie się koncert Orkiestry Wojskowej ze Świnoujścia i koncert Orkiestry Wojskowej z Lublina.

W niedzielę na Placu Wolności wciąż będzie trwała wystawa sprzętu wojskowego i wyposażenia indywidualnego wojsk lądowych, a o godz. 13.00 Ministerstwo Obrony Narodowej znów zaprasza na ten plac na pokazy musztr paradnych Orkiestr Wojskowych.

Wieczorem w niedzielę punkt ciężkości przenosi się do Amfiteatru Kadzielnia im. Andrzeja Litwina. To tu zacznie zupełnie niezwykły koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem muzycznym płk Mariusza Dziubka z udziałem wielkich polskich gwiazd, które zaśpiewają największe polskie pieśni patriotyczne i wojskowe, ale w nowych aranżacjach. Usłyszymy takie utwory jak „My, pierwsza brygada”, „O chłopakach z AK” czy „Oj dziewczyno, oj niebogo”, czy „Rotę”, którą zaśpiewa… Doda! Ale w amfiteatrze wystąpi także Patrycja Markowska, Grubson, Piotr Cugowski, Stasiek Kukulski i Kamil Bednarek. Wstęp na koncert tylko za zaproszeniami

- To będzie wielkie widowisko z wykorzystaniem imponującej techniki scenicznej. Budowa scenografii zaczęła się już w niedzielę. Jestem przekonany, że zobaczymy niezwykłe show – zapowiada producent koncertu Piotr Litwin z firmy Litwin Junior Advertising.

A w partnerstwo i promocję tego wydarzenia włączyła się także Polska Organizacja Turystyczna.

- Chcemy, żeby o tym o wydarzeniu i o Kielcach jako mieście, mocno związanym z tradycją wojskową było głośno na całym świecie, dlatego Polska Organizacja Turystyczna udostępnia swoje profile promocyjne na Facebooku i kolportuje informację o Army Days na kilkunastu zagranicznych rynkach - informuje wiceprezes POT, Małgorzata Wilk- Grzywna.

Patronami medialnymi Army Days są Polska Press Grupa, Polska Zbrojna, Telewizja Polska i dziennik Rzeczpospolita. Partnerem Strategicznym koncertu jest ORLEN SA. Pozostali Partnerzy: Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Fundacja Narodowa, KGHM, Polska Organizacja Turystyczna, HPE Poland oraz Park Legend z Nowej Słupi. Gospodarzami wszystkich aren, na których odbywają się wydarzenia festiwalu Army Days, jest miasto Kielce oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dofinansowane przez „Polską Fundację Narodową

Patronat medialny „Rzeczpospolitej”