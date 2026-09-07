Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Tuerk powiedział, że jest „przerażony” informacjami o użyciu przez Rosję w Ukrainie drona, który w sposób autonomiczny przeprowadził śmiertelny atak.

– Jestem przerażony informacjami, według których w pełni autonomiczny dron wystrzelony przez Federację Rosyjską zabił w zeszłym miesiącu trzech Ukraińców – powiedział Tuerk na 63. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie. Jak zaznaczył, są doniesienia, że również Ukraina przystąpiła do testowania takiej broni w terenie.

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Pierwszy śmiertelny atak drona sterowanego przez sztuczną inteligencję

Dziennik „New York Times” podał 24 sierpnia, że autonomiczny dron rosyjski pilotowany przez sztuczną inteligencję zabił 6 lipca w Zaporożu trzy osoby. Według „NYT” usiłował on dolecieć do stacji benzynowej, ale rozbił się o ścianę, rozrzucając chmurę odłamków. Według ekspertów i ukraińskich dowódców dronem kierował eksperymentalny system sztucznej inteligencji. Dron został zaprogramowany przez ludzi w taki sposób, by dolecieć do konkretnej stacji benzynowej, ale gdy się do niej zbliżał, samodzielnie wybrał inny cel – prawdopodobnie zbiorniki z propanem.

W ostatnich latach bardzo wzrosła presja ze strony organizacji międzynarodowych i obrońców praw człowieka, którzy domagają się uregulowania śmiercionośnej broni autonomicznej. 25 sierpnia sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter Maurer zaapelowali o ściślejszą kontrolę międzynarodową broni autonomicznej. „Jesteśmy niebezpiecznie blisko moralnej czerwonej linii: autonomicznego brania na cel ludzi przez maszyny” – ostrzegli.

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Brak zgody mocarstw na międzynarodowy traktat o broni autonomicznej

Po wielu latach dyskusji 128 państw doszło w sobotę na forum ONZ do porozumienia w sprawie określenia definicji broni autonomicznej. W listopadzie ma zostać podjęta decyzja, czy rozpoczną się negocjacje w sprawie traktatu regulującego użycie tej broni.

Według funduszu dobroczynnego Lex International w Genewie wśród głównych przeciwników takich negocjacji są Stany Zjednoczone, Rosja, Indie i Izrael. 