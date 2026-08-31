– Trwają poszukiwania sposobów przeciwdziałania odrzutowym bezzałogowcom. Mamy cztery potencjalne drony przechwytujące, które mogą zestrzelić odrzutowe Shahedy – powiedział minister, cytowany przez Interfax-Ukraina. Dodał, że resort chce „maksymalnie szybko” przeprowadzić próby i wdrożyć masową produkcję tysięcy sztuk tego rodzaju dronów przechwytujących.

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Zagrożenie dla Ukrainy ze strony bezzałogowców o napędzie odrzutowym dynamicznie wzrasta: według danych strony ukraińskiej, w lipcu Rosja zastosowała 1,5 tys. dronów tego typu, w sierpniu – już 2,5 tys.

Nowy minister obrony Ukrainy zapowiada dalszą transformację cyfrową

Chmara stwierdził również, że Ukraina chciałaby przyspieszyć wypłatę środków z kredytu Unii Europejskiej, zaplanowaną na przyszły rok, aby pokryć tegoroczny deficyt budżetowy, wynoszący 27 mld dolarów.

Minister obrony Ukrainy zapowiedział większą aktywność w obszarze rozwoju sektora przemysłu zbrojeniowego i eksportu. Kontynuowana ma być transformacja cyfrowa i działania dotyczące wojny kognitywnej. – Plany dotyczące wizji prowadzenia i zakończenia wojny nie mogą pozostawać tylko na poziomie ministra obrony, naczelnego dowódcy czy sztabu generalnego. Muszą się pojawiać także niżej, do poziomu dowódców i oddziałów, które codziennie wykonują zadania na froncie – oświadczył Chmara.

Minister powiedział też, że priorytetem pozostaje zatrzymanie jak największej liczby fachowców w strukturach resortu obrony. – W ministerstwie pozostaje wielu fachowych pracowników z kompetencjami i propaństwowym nastawieniem. Ich zadanie to zapewnienie kontynuacji prac, dalsze realizowanie ważnych projektów oraz wzmocnienie tych kierunków, które wymagają dodatkowej uwagi – powiedział.

Jewhenij Chmara zastąpił na stanowisku ministra obrony Mychajła Fedorowa

Chmara został pełniącym obowiązki ministra obrony 20 lipca, po odwołaniu ze stanowiska Mychajła Fedorowa. 19 sierpnia Rada Najwyższa Ukrainy wyznaczyła go na stanowisko ministra obrony. Przed objęciem funkcji ministra obrony Chmara pełnił obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (od stycznia do lipca 2026 roku).

Fedorow został niedawno doradcą ministra obrony Włoch.