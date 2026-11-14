Jak wskazuje Arndt Freytag von Loringhoven – były zastępca sekretarza generalnego NATO ds. wywiadu i bezpieczeństwa – we wstępie do najnowszego raportu „Baltic Sea Overwatch" od firmy ICEYE, zachodnie służby wywiadowcze oceniają, że szybka i zakrojona na szeroką skalę rozbudowa rosyjskiego potencjału militarnego może umożliwić Rosji zaatakowanie państw Sojuszu do 2029 roku. Choć część środowiska analityków jest ostrożniejsza w podobnych szacunkach, panuje konsensus co do tego, że Moskwa aktywnie nasila działania w ramach wojny hybrydowej i przygotowuje się do długoterminowej rywalizacji z krajami zachodnimi.

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Dowodzić tego ma analiza zdjęć rosyjskich baz wojskowych. Autorzy raportu, wykorzystując konstelację satelitów radarowych (SAR) należących do fińsko-polskiego operatora ICEYE – które umożliwiają ciągłą obserwację Ziemi niezależnie od pory dnia i gęstego zachmurzenia – prześwietlili zmiany zachodzące w rosyjskiej infrastrukturze.

Rosjanie inwestują w bazy wojskowe przy granicy z NATO

Samo zobrazowanie satelitarne to jednak za mało, aby wyciągnąć twarde wnioski – kluczowa jest fuzja informacji z różnych źródeł. Tłem dla analizy są oficjalnie ogłoszone przygotowania: Rosjanie postanowili odtworzyć nieistniejący od 2010 r. Leningradzki Okręg Wojskowy. Dodatkowo sformowany został 44. Korpus Armijny w Pietrozawodsku (w Karelii, przy granicy z Finlandią). W ten sposób Kreml zapewnił ramy instytucjonalne dla rozbudowy swoich sił na północnym zachodzie.

Planowana liczba żołnierzy mówi jednak tylko część prawdy. Pod przykrywką budowy jednej dywizji Rosjanie mogą tworzyć struktury dla większej armii lub przeciwnie – traktować nowe związki taktyczne jako wydmuszkę do straszenia Zachodu. Znacznie ważniejsze jest to, jakie czyny idą (lub nie) za deklaracjami, dlatego analitycy wzięli pod lupę rozwój infrastruktury. Jeśli przeciwnik buduje koszary, magazyny, warsztaty i tereny szkoleniowe, można ocenić skalę i kierunek rozwoju na długo przed pojawieniem się tam pierwszych żołnierzy. To daje bezcenny czas na reakcję.

Garnizon Rybka – zdjęcia wykonane przy pomocy satelitów SAR od ICEYE z 11 maja 2026 r. Na niebiesko oznaczono obszar w którym zaobserwowano nowe pojazdy i materiały. Foto: ICEYE

Pierwszym miejscem, na które zwraca uwagę raport, jest położony na obrzeżach Pietrozawodska garnizon Rybka. Stał on pusty od początku lat dwutysięcznych. W październiku 2025 r. satelity zaobserwowały pojazdy wojskowe zaparkowane na terenie obiektu. Zmiany miały miejsce już wcześniej, między czerwcem 2024 a kwietniem 2025 r., kiedy usunięto roślinność, co zwiastowało przygotowania do przywrócenia bazy do aktywnego użytku. Najnowsze zdjęcia pokazują gromadzenie tam sprzętu i materiałów.

Równie ważny co działanie może okazać się jego brak. Tak jest w przypadku położonej na północ od Pietrozawodska składnicy sprzętu. Zdjęcia radarowe pokazują, że na terenie bazy nic się nie zmieniło. Znajduje się tam ponad 1000 pojazdów, w tym czołgi oraz artyleria. Choć część sprzętu zapewne nie nadaje się już do remontu, pewien odsetek wciąż można przywrócić do służby. Fakt, że Rosjanie aktywnie opróżniają inne magazyny, a ten zostawiają nietknięty, sugeruje, że sprzęt ten zarezerwowano na potrzeby wykraczające poza teatr ukraiński.

Rosjanie nie opróżniają swoich magazynów przy granicy z NATO. Foto: ICEYE

Uwagę zwraca również północna część obwodu królewieckiego, gdzie znajduje się 2574. Baza Uzbrojenia i Amunicji. Obiekty bazy zostały niedawno celowo usunięte z Yandex Maps, wiodącego rosyjskiego serwisu map internetowych, co sugeruje, że warto bacznie przyglądać się temu miejscu.

Kolejny duży kompleks amunicyjny powstaje w pobliżu miejscowości Pawłówka w białoruskim rejonie słuckim, około 60 km na południe od Mińska. Łącząc zdjęcia satelitarne z ustaleniami białoruskich dziennikarzy śledczych, zyskuje się spójny obraz tej inwestycji. Uwagę przykuwa nie tylko jej duża skala i układ, ale i specyficzna lokalizacja – teren dawnego radzieckiego pułku rakiet strategicznych.

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka zaprzeczył w grudniu 2025 roku, jakoby rozmieszczono tam rosyjski system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik. Prawdziwy cel tej budowy nie został oficjalnie wyjaśniony, jednak nowe obiekty w Pawłówce są wyraźnie widoczne na zobrazowaniach z końca sierpnia 2026 r. Jeśli rozbudowa ma związek z pociskami Oriesznik, może to świadczyć o strategii mającej na celu nie tylko budowanie głębi, ale też mnożenie lokalizacji, które NATO musi monitorować.

Rosjanie chcą widzieć i słyszeć więcej

Znaczenie obwodu królewieckiego jako dużego garnizonu wojskowego spadło w ostatnich latach z powodu przerzutu części sił do Ukrainy. Jak jednak czytamy w raporcie, rośnie jego rola jako wysuniętego węzła czujników, walki elektronicznej i dowodzenia. Według Litwinów Rosja buduje elementy radaru pozahoryzontalnego (OTH) w kilku lokalizacjach w obwodzie. Obszar ten przeobraża się w lokalny węzeł C4ISR (z ang. dowodzenie, kontrola, łączność, komputery, wywiad, obserwacja i rozpoznanie).

Rosyjska 2574. Baza Uzbrojenia i Amunicji w północnej części Obwodu Królewieckiego. To ten obiekt usunięto z map Yandex. Foto: ICEYE

Na terenie całej eksklawy zidentyfikowano ponad 20 obiektów wywiadu sygnałowego (SIGINT) i walki elektronicznej (EW). Przykładem rozbudowy tych zdolności jest budowa radaru pozahoryzontalnego 29B6 Kontiejnier w pobliżu Czerniachowska. Instalacje tego typu zapewniają Rosji szerokie możliwości monitorowania aktywności w całym regionie – od przechwytywania komunikacji satelitarnej po wykrywanie ruchu lotniczego i pocisków balistycznych.

Warto jednak zauważyć kluczową słabość tego rozwiązania z perspektywy stricte militarnej: obwód królewiecki to niewielka eksklawa, która w całości pokryta jest zasięgiem precyzyjnych środków rażenia NATO. W przypadku wybuchu otwartego konfliktu zbrojnego tak duży, stacjonarny obiekt strategiczny stałby się łatwym celem do zniszczenia już w pierwszych godzinach walk.

Znaczącym problemem, obok którego nie można przejść obojętnie, są również rosyjskie zdolności do zagłuszania (jamming) i fałszowania (spoofing) sygnałów GPS/GNSS. Choć większość tych działań ma na celu udaremnienie ukraińskich ataków dronów, są one równie niebezpieczne i uciążliwe dla europejskiej nawigacji morskiej oraz lotnictwa cywilnego.

Ważnym wątkiem jest również rosyjska aktywność na Bałtyku. Technologia SAR ułatwia śledzenie ruchów statków wyłączających nadajniki kontroli ruchu cywilnego (AIS) oraz monitorowanie marynarki wojennej w nocy i przy pełnym zachmurzeniu. Z danych ICEYE wynika, że latem 2026 r. w bazie w Bałtijsku stacjonowało rotacyjnie od 12 do 43 jednostek (licząc łącznie okręty podwodne i nawodne). Ukrycie ruchów wojsk przed wzrokiem z orbity staje się drastycznie trudniejsze.

Radar wczesnego ostrzegania Woroneż-DM, zdjęcie z 30 sierpnia 2026 r. Foto: ICEYE

Rosyjska flota cieni

Porty Morza Bałtyckiego stanowią dla Rosjan kluczowe bazy operacyjne. W stoczniach Petersburga oraz Kronsztadu powstają lodołamacze z napędem jądrowym, które wspierają rosyjską „flotę cieni” wzdłuż Północnej Drogi Morskiej, pozwalając na omijanie europejskich kontroli.

Proceder łamania sankcji ewoluuje w problem twardego bezpieczeństwa morskiego. Rosja zaciera granice między działalnością handlową a wojskową – coraz częściej wykorzystuje okręty marynarki wojennej do ochrony transportów objętych sankcjami. Według stanu na lipiec 2026 r. UE umieściła na liście sankcyjnej co najmniej 673 statki wchodzące w skład tej floty. Ich śledzenie jest trudne, ponieważ płynnie zmieniają one właścicieli, nazwy, zarządców i bandery.

O ile wykorzystywanie statków pod przykrywką do uszkadzania podmorskich kabli nie jest całkowitą nowością, o tyle coraz częściej podejrzewa się, że „flota cieni” może służyć również do prowadzenia obserwacji i jako platforma dla dronów. Choć dotychczasowe przeszukania prowadzone przez europejskie służby nie ujawniły obecności sprzętu wojskowego, odnotowano dużą liczbę obserwacji bezzałogowców w pobliżu podejrzanych statków, często, gdy poruszały się one poza standardowymi korytarzami handlowymi.

Analiza wzorców operacyjnych tej floty przynosi konkretne wnioski. Objęte sankcjami statki często opuszczają Bałtijsk z deklarowanymi portami docelowymi na Morzu Śródziemnym. Gdy tylko miną Cieśniny Duńskie lub kanał La Manche, wyłączają systemy AIS. Analitycy radzą, aby deklarowane miejsca docelowe traktować z ogromną ostrożnością i z góry wyznaczać przewidywalne obszary poszukiwań za pomocą satelitów SAR, gdy tylko jednostki te „znikną” z cywilnych radarów.

Nowe wyzwania dla NATO

Wnioski z obserwacji orbitalnych pokazują, że w latach 2026–2027 NATO musi zwracać szczególną uwagę na trzy obszary. Po pierwsze: na budowę potencjału wojskowego w północno-zachodniej Rosji (zarówno przemieszczanie sprzętu, jak i rozbudowę infrastruktury). Po drugie: na postępującą integrację zdolności wywiadowczych (C4ISR) i walki elektronicznej w obwodzie królewieckim. Po trzecie: na napięcia na Bałtyku związane z wojskową osłoną „floty cieni”.

Porównanie zdjęć z 10 października 2025 r. i 17 sierpnia 2026 r. Jasnoniebieskim kolorem oznaczono umocnione hangary dla samolotów wybudowane pomiędzy tymi datami. Foto: ICEYE

Kluczowym problemem dla Sojuszu pozostaje ochrona infrastruktury krytycznej na morzu. Nie każdy statek przepływający nad podmorskim kablem jest sabotażystą, a zasoby marynarek wojennych armii i służb państw NATO są ograniczone. Dlatego fundamentem obrony staje się dziś nie tylko samo wykrywanie zagrożeń, ale precyzyjna i wczesna identyfikacja faktycznych zamiarów podejrzanych jednostek.