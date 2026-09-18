Ogłoszony przez administrację USA kontrakt na sprzedaż Izraelowi amunicji o wartości 2,8 miliarda dolarów zablokował najwyższy rangą kongresmen Partii Demokratycznej w komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów (niższa izba Kongresu), Gregory Meeks. Sprzeciw w sprawie realizacji kontraktu uzasadnił obawami, że amunicja „mogłaby zostać użyta z naruszeniem prawa międzynarodowego”.

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Kongres blokuje sprzedaż 40 tysięcy bomb Izraelowi

– Wciąż jestem bardzo zaangażowany w sprawę bezpieczeństwa Izraela i jego zdolności do obrony przed poważnymi zagrożeniami w regionie. Proponowana przez administrację Trumpa sprzedaż 40 tys. bomb o wadze 2000 funtów (ok. 900 kg), które należą do najbardziej niszczycielskich rodzajów amunicji w naszym arsenale, budzi poważne, nierozstrzygnięte wątpliwości co do sposobu ich ewentualnego użycia na gęsto zaludnionych obszarach Strefy Gazy – powiedział Meeks.

Według kongresmena administracja Donalda Trumpa nie przedstawiła wystarczających zapewnień, „czy broń będzie wykorzystywana przez rząd Benjamina Netanjahu zgodnie z prawem USA oraz z zachowaniem środków ochrony ludności cywilnej”. „Washington Post” napisał wcześniej, że administracja USA przygotowuje największą od lat, jednorazową sprzedaż amunicji Izraelowi, częściowo finansowaną z funduszy amerykańskich podatników.

Izrael jest krytykowany za sposób prowadzenia działań odwetowych w Strefie Gazy, po niespodziewanym ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. W ataku Hamasu w Izraelu zginęło ok. 1,2 tys. osób, w działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 73 tys. Palestyńczyków, a 174 tys. zostało rannych. Z danych ONZ wynika, że w czasie wojny uszkodzonych zostało około 80 proc. budynków w Strefie Gazy, a około 1,9 mln osób, czyli 90 proc. mieszkańców enklawy, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Izrael blokował też dostawy pomocy humanitarnej dla mieszkańców Strefy Gazy, przekonując, że pomoc ta jest przejmowana przez Hamas.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Foto: PAP

Departament Stanu USA zgadza się na sprzedaż myśliwców F-35 Arabii Saudyjskiej

Jednocześnie Reuters poinformował, że Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż Arabii Saudyjskiej myśliwców F-35 Lightning II. Transakcja opiewa na 24,3 mld dolarów i obejmuje 48 samolotów wojskowych, silniki oraz sprzęt łączności i wsparcia. W komunikacie Departamentu Obrony czytamy, że umowa ta nie zmieni równowagi militarnej w regionie. Ambasada Arabii Saudyjskiej w USA skomentowała, że proponowana sprzedaż F-35 odzwierciedla siłę i trwały charakter strategicznego partnerstwa saudyjsko-amerykańskiego.