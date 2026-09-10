Wkrótce na Ukrainie ma rozpocząć działalność największy w kraju fundusz venture capital zajmujący się technologiami obronnymi – poinformował były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. Będzie on wspierał start-upy i firmy rozwijające robotykę, systemy obrony powietrznej oraz produkcję pocisków.

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Nowy fundusz defense-tech w Kijowie

Jak podał w czwartek anglojęzyczny portal Kyiv Post, Fedorow wypowiedział się na ten temat po niedawnej podróży zagranicznej swego zespołu ds. cyfryzacji. Według byłego ministra fundusz będzie miał siedzibę w Kijowie i ma rozpocząć działalność „już wkrótce”. Fedorow poinformował, że podczas ostatniej zagranicznej podróży jego zespół prowadził rozmowy z międzynarodowymi darczyńcami, firmami technologicznymi i funduszami venture capital w sprawie inwestycji w ukraiński sektor technologiczny.

Technologie obronne Ukrainy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Fundusz ma koncentrować się na trzech głównych obszarach: robotyzacji pola walki i wykorzystaniu sensorów, rozwoju tanich pocisków przechwytujących do obrony powietrznej oraz produkcji niedrogich pocisków uderzeniowych, w których w przyszłości ma być wykorzystywana sztuczna inteligencja.

– Musimy mieć odpowiedź na wszystkie ataki przeciwnika i zbudować własny system, który będzie w stanie reagować na dużą skalę – powiedział Fedorow. Dodał, że do udziału w funduszu chce zaprosić start-upy i ekspertów.

Zapowiedział również utworzenie centrum analitycznego zajmującego się słabościami rosyjskich sił zbrojnych i prognozowaniem kolejnych etapów wojny. Ma ono wykorzystywać doświadczenia Ukrainy z ostatnich miesięcy do przewidywania działań Rosji i opracowywania rozwiązań pozwalających reagować na nowe zagrożenia.

Zarzuty opozycji wobec byłego ministra obrony

Plany byłego ministra spotkały się jednak z krytyką. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z największej partii opozycyjnej Europejska Solidarność Ołeksij Honczarenko poinformował na platformie X, że według Państwowej Służby Kontroli Eksportu Fedorow nie jest zarejestrowany jako podmiot uprawniony do prowadzenia międzynarodowego transferu towarów wojskowych. Polityk poinformował również, że do 9 września nie wpłynął wniosek o taką rejestrację.

Fedorow został odwołany ze stanowiska ministra obrony w lipcu. W sierpniu został doradcą włoskiego ministra obrony Guido Crosetto. We wrześniu zapowiedział utworzenie firmy z branży technologii obronnych, której pierwszym głównym inwestorem ma zostać szef firmy Palantir, Alex Karp.