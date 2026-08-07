Amerykańskie siły zbrojne ogłosiły przetarg na budowę bunkrów na położonym 60 km od Oslo lotnisku wojskowym Rygge. Powstanie tam również zaplecze niezbędne do kompletowania i przygotowywania amunicji.

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Stany Zjednoczone rozbudowują bazę w Rygge

Na rozbudowę bazy Amerykanie mają przeznaczyć ponad 2 mld koron (prawie 800 mln złotych). Od 2030 roku lotnisko Rygge ma być gotowe do przyjmowania m.in. sojuszniczych samolotów F-35.

Amerykanie sprzedadzą Norwegii amunicję artyleryjską, która będzie mogła trafić na Ukrainę

6 sierpnia amerykański Departament Stanu ogłosił zgodę na sprzedaż Norwegii odłamkowo-burzących pocisków M795 kalibru 155 mm. Wartość pakietu określono na 270 mln dolarów.

Norweska armia ma 28 samobieżnych haubic K9 Vidar kalibru 155 mm. Pierwsze 24 zamówiła w 2017 roku, a kolejne cztery w 2022 roku. W 2025 roku Norwegia zamówi następne 24 haubice.

Po uzyskaniu dodatkowej zgody Waszyngtonu zakupiona od Amerykanów amunicja będzie mogła również trafić do Ukrainy.