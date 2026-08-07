W Norwegii mają powstać amerykańskie bunkry do składowania amunicji
Amerykańskie siły zbrojne ogłosiły przetarg na budowę bunkrów na położonym 60 km od Oslo lotnisku wojskowym Rygge. Powstanie tam również zaplecze niezbędne do kompletowania i przygotowywania amunicji.
Na rozbudowę bazy Amerykanie mają przeznaczyć ponad 2 mld koron (prawie 800 mln złotych). Od 2030 roku lotnisko Rygge ma być gotowe do przyjmowania m.in. sojuszniczych samolotów F-35.
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6 sierpnia amerykański Departament Stanu ogłosił zgodę na sprzedaż Norwegii odłamkowo-burzących pocisków M795 kalibru 155 mm. Wartość pakietu określono na 270 mln dolarów.
Norweska armia ma 28 samobieżnych haubic K9 Vidar kalibru 155 mm. Pierwsze 24 zamówiła w 2017 roku, a kolejne cztery w 2022 roku. W 2025 roku Norwegia zamówi następne 24 haubice.
Po uzyskaniu dodatkowej zgody Waszyngtonu zakupiona od Amerykanów amunicja będzie mogła również trafić do Ukrainy.
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