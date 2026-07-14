W Paryżu rozpoczęła się we wtorek defilada z okazji święta narodowego Francji 14 lipca z udziałem około 500 żołnierzy z krajów koalicji chętnych, w tym Polski. W defiladzie bierze udział około 6,7 tys. żołnierzy, 98 samolotów, 31 śmigłowców i 315 pojazdów. Dziennik „Le Monde” ocenia we wtorek, że defilada ma być „sygnałem strategicznym” dla Moskwy, pokazującym, że „Europa wraz z sojusznikami jest zjednoczona, by stawić czoło zagrożeniu rosyjskiemu”. Natomiast Pałac Elizejski akcentował, że wydarzenie będzie „symbolem silnej Europy, która zdaje sobie sprawę z zagrożeń na świecie”.

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Donald Tusk, Wołodymyr Zełenski i europejscy liderzy w Paryżu

Defilada odbywa się dzień po spotkaniu w Paryżu koalicji chętnych i obecni są przywódcy koalicji. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Obecność zapowiedzieli także m.in.: premierka Danii Mette Frederiksen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Na Pola Elizejskie przybył też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który został powitany oklaskami z trybuny publiczności.

Polscy żołnierze i myśliwce F-16 na Polach Elizejskich

Około 500 żołnierzy z krajów koalicji chętnych to wojskowi m.in. z: Australii, Kanady, Niemiec, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Z Polski przybyła reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w części lotniczej defilady mają wziąć udział dwa polskie samoloty F-16. W części pieszej w ślad za żołnierzami z koalicji chętnych na Polach Elizejskich pojawi się 25 żołnierzy z Ukrainy.

Początkiem defilady jest część lotnicza, w której występuje grupa akrobacyjna francuskiego lotnictwa wojskowego Patrouille de France. Samoloty, które przelatują nad Polami Elizejskimi, po raz pierwszy przenoszą pod skrzydłami makiety uzbrojenia. Na pokładzie dwóch francuskich samolotów Mirage 2000 mają się znaleźć ukraińscy piloci szkoleni we Francji jako drudzy piloci.

Po części lotniczej Polami Elizejskimi przemaszerują żołnierze. Następnie nad najsławniejszą aleją Paryża pojawią się śmigłowce, na ziemi zaś zaprezentują się oddziały zmotoryzowane. Defiladę zamkną kawalerzyści z Gwardii Republikańskiej.

Ostatnie Święto Narodowe Francji za kadencji Emmanuela Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron jest obecny na defiladzie jako szef państwa po raz dziesiąty i zarazem ostatni. Jego druga kadencja dobiega końca wiosną 2027 r.. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2027 r..

Najważniejsze święto narodowe Francji obchodzone jest 14 lipca w rocznicę zburzenia Bastylii, które zapoczątkowało rewolucję francuską. Dzień ten jest oficjalnym świętem we Francji od 1880 r.