Używane, tanio oddam. O co chodzi z amerykańskimi transporterami Stryker?

MON rozważa (bez)płatne przyjęcie od Amerykanów transporterów kołowych. To konkurencja dla polskich Rosomaków, które jednak też mają swoje problemy. Sprawa nie jest oczywista.

Publikacja: 07.12.2025 06:06

Kołowy transporter opancerzony Stryker

Kołowy transporter opancerzony Stryker

Foto: US DoD

Maciej Miłosz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są możliwe skutki przyjęcia amerykańskich transporterów Stryker dla polskiego przemysłu zbrojeniowego?
  • Dlaczego stan techniczny i przydatność transporterów Stryker są kluczowe dla rozważań MON?
  • Jakie są potencjalne korzyści płynące z szybkiego przyjęcia pojazdów od Amerykanów?
  • Jak wpływają planowane działania na przyszłość polskich Rosomaków i projekt nowego transportera opancerzonego?

Amerykanie chcą nieodpłatnie przekazać Polsce część pojazdów Stryker, które będą wycofywane z innych państw europejskich. Wojsko sprawdza stan techniczny i oceni przydatność wozów dla Sił Zbrojnych RP – stwierdził w ubiegłym tygodniu wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podawało Polskie Radio, chodzi o ok. 250 sztuk takich pojazdów. Są to pojazdy 8-kołowe, które służą zazwyczaj w lekkich brygadach, i z których Amerykanie korzystali m.in. w Iraku i w Afganistanie.

Warto jednak podkreślić, że jest to na razie rozważanie teoretyczne – dotychczas nie przeprowadziliśmy inspekcji tych wozów i może się okazać, że tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać, gdyż są one w tak fatalnym stanie, że cytując klasyka, „temat nigdy nie był aktualny”.

Plusy dodatnie

Co przemawia za takim rozwiązaniem? Pierwszą podstawową zaletą jest czas. W ostatnich latach przekazaliśmy broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainie setki wojskowych pojazdów, zarówno na kołach jak i na podwoziach gąsienicowych. Sprzęt od Amerykanów byłby zapewne dostępny w ciągu kilku – kilkunastu miesięcy i w ten sposób moglibyśmy szybko uzupełnić braki.

Drugą zaletą, ale już niepewną, może być cena. To jednak zależy od stanu, w jakim są te wozy. To, że dostaniemy je „bezpłatnie”, nie oznacza, że nie poniesiemy żadnych kosztów. – To są wozy na pewno bardziej przydatne niż używane Cougary, które kupiliśmy kilka lat temu i już mamy w służbie. Jeżeli to mają być starocie po Iraku i Afganistanie, to pojawia się pytanie czy warto to brać, ponieważ koszty remontów mogą być znaczne – mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Można założyć, że w pesymistycznym wariancie, niedużo mniejsze niż koszt zakupu nowych transporterów opancerzonych. 

Wreszcie można uznać za wartość, że w przypadku wprowadzenia Strykerów do naszej armii, polscy żołnierze by się z tym sprzętem zapoznali – przypomnijmy, że m.in. takie pojazdy Amerykanie dostarczyli Ukraińcom w ostatnich latach. To mogłoby procentować w przypadku kryzysu, gdybyśmy nagle potrzebowali silnego wsparcia od sojuszników.

Plusy ujemne

Jednak warto pamiętać, że każdy kij ma dwa końce, a wprowadzenie transporterów Stryker miałoby też oczywiste minusy. Po pierwsze, nie wiadomo jak taki ruch wpłynąłby na kolejne zamówienia kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Po otrzymaniu „bezpłatnych” wozów z USA, wojsku mogłoby zwyczajnie zabraknąć środków na zakupy w polskim przemyśle.

Warto też jednak pamiętać, że Rosomaki są produkowane na licencji od fińskiej Patrii, a ta licencja wygasa w 2028 r. I mimo że to polski przemysł dołożył tam wieżyczkę ZSSW-30, która zdobywa uznanie na rynku, to współpraca jest ciężka i wpływa m.in. na możliwości eksportowe Rosomaków. Pewnym wyjściem z tej sytuacji i zakończeniem trudnej kooperacji z partnerem z północy, ma być zaprojektowanie tzw. Nowego Kołowego Transportera Opancerzonego –Serwala. Z tym, że o tym projekcie mówi się od lat i jakoś wciąż nie może się on zmaterializować.

Co na to polski przemysł? – Harmonogram realizacji projektu NKTO Serwal zakłada możliwość zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w obszarze kołowych transporterów opancerzonych poprzez płynne przejście z obecnie realizowanych dostaw KTO Rosomak na nowy pojazd. Kluczowym działaniem dla kontynuacji prac projektowych przez Grupę Kapitałową PGZ nad NKTO jest zawarcie z Agencją Uzbrojenia umowy wykonawczej na podwozia prototypowe wraz z zagwarantowaniem dostaw seryjnych pojazdów – informuje „Rz” biuro prasowe PGZ.

Trzeba też przypomnieć, że sam zakup to tylko część kosztów utrzymania sprzętu wojskowego. Potem trzeba go serwisować, modernizować, kupować części itd. W przypadku zakupu amerykańskich pojazdów większość tych środków zapewne trafiłaby do amerykańskich spółek.

Wreszcie też trzeba wskazać, że może to być tzw. „włożenie stopy w drzwi”. Fakt, że teraz weźmiemy niewiele Strykerów, może otworzyć nasz rynek na znacznie większą ich liczbę w przyszłości. A to dla naszego przemysłu byłoby już wiadomością zdecydowanie złą.

Jak można rozwiązać ten problem, by wilk, czyli wojsko, był syty i owca, czyli przemysł, cała? Obecnie portfel zamówień na pojazdy Rosomak wynosi kilkaset pojazdów, co oznacza, że polski przemysł dużo więcej w najbliższych 2-3 latach nie wyprodukuje. Ale szybkie wdrożenie projektu Serwal, czyli produkcja nowych polskich transporterów, przy jednoczesnym zakupie stosunkowo niewielkiej liczby Strykerów, może się okazać rozwiązaniem akceptowalnym zarówno dla wojska, jak i dla przemysłu.

